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Белорусы одержали первую победу на Чемпионате мира по пляжному футболу

23.11.2019 12:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусы одержали первую победу на Чемпионате мира по пляжному футболу
Ассоциация «Федерация пляжного футбола» Республики Беларусь

В парагвайском Асунсьоне стартовал Чемпионат мира по пляжному футболу. Впервые среди 16 участников сборная Беларуси. В стартовом поединке нашим игрокам противостояла команда ОАЭ.

Белорусы одержали первую победу на Чемпионате мира по пляжному футболу Сборная Беларуси по пляжному футболу стартует на Чемпионате мира

Белорусы действовали увереннее соперников и одержали убедительную победу со счетом 5:1. В другом поединке группы «С», в которой выступают наши соотечественники, россияне в упорной борьбе одолели сенегальцев – 8:7.

Следующий матч сборная Беларуси проведет против команды Сенегала. Поединок состоится в ночь с 24 на 25 ноября по белорусскому времени. Начало – в 01.25. В ночь с 26 на 27 ноября белорусы сыграют с россиянами. Две лучшие команды из квартета выйдут в четвертьфинал.

Турнир продлится до 1 декабря.

 
 
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В дебютном матче мирового первенства белорусская сборная была сильнее команды Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
 
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