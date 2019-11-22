Белорусы одержали первую победу на Чемпионате мира по пляжному футболу

Источник материала: Аргументы и факты

В парагвайском Асунсьоне стартовал Чемпионат мира по пляжному футболу. Впервые среди 16 участников сборная Беларуси. В стартовом поединке нашим игрокам противостояла команда ОАЭ.

Белорусы действовали увереннее соперников и одержали убедительную победу со счетом 5:1. В другом поединке группы «С», в которой выступают наши соотечественники, россияне в упорной борьбе одолели сенегальцев – 8:7.

Следующий матч сборная Беларуси проведет против команды Сенегала. Поединок состоится в ночь с 24 на 25 ноября по белорусскому времени. Начало – в 01.25. В ночь с 26 на 27 ноября белорусы сыграют с россиянами. Две лучшие команды из квартета выйдут в четвертьфинал.

Турнир продлится до 1 декабря.