Молодая будет немолода. Киану Ривз обручился со своей возлюбленной

К 55 годам Киану Ривз так и не успел обзавестись официальной женой и стать отцом. Но если верить журналистам, скоро он может наверстать упущенное. Изменится как минимум семейный статус актера. По сообщениям СМИ, недавно Ривз обручился с художницей Александрой Грант, которая младше его на девять лет, и в настоящее время пара якобы готовится к свадьбе.

Это может показаться странным, но обсуждаемых отношений в биографии актера не так много, как у его звездных коллег. Пожалуй, один из самых громких и одновременно печальных романов, который случился в жизни Киану, был у него с актрисой и помощницей режиссёра Дэвида Линча Дженнифер Сайм. Он познакомился с девушкой в конце 90-х, и уже через год она забеременела. Счастливые родители придумали имя будущему ребенку — Ава Арчер Сайм-Ривз, но за неделю до родов девочка умерла в утробе матери, а вскоре не стало и самой Дженнифер. Джип 28-летней актрисы на полном ходу врезался в припаркованные машины, и она вылетела в лобовое стекло, поскольку не была пристегнута. От полученных травм Сайм скончалась на месте. Ривз похоронил возлюбленную на Вествудском кладбище Лос-Анджелеса рядом с могилой Авы.