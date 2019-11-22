Молодая будет немолода. Киану Ривз обручился со своей возлюбленной

К 55 годам Киану Ривз так и не успел обзавестись официальной женой и стать отцом. Но если верить журналистам, скоро он может наверстать упущенное. Изменится как минимум семейный статус актера. По сообщениям СМИ, недавно Ривз обручился с художницей Александрой Грант, которая младше его на девять лет, и в настоящее время пара якобы готовится к свадьбе.

Вечный холостяк

Это может показаться странным, но обсуждаемых отношений в биографии актера не так много, как у его звездных коллег. Пожалуй, один из самых громких и одновременно печальных романов, который случился в жизни Киану, был у него с актрисой и помощницей режиссёра Дэвида Линча Дженнифер Сайм. Он познакомился с девушкой в конце 90-х, и уже через год она забеременела. Счастливые родители придумали имя будущему ребенку — Ава Арчер Сайм-Ривз, но за неделю до родов девочка умерла в утробе матери, а вскоре не стало и самой Дженнифер. Джип 28-летней актрисы на полном ходу врезался в припаркованные машины, и она вылетела в лобовое стекло, поскольку не была пристегнута. От полученных травм Сайм скончалась на месте. Ривз похоронил возлюбленную на Вествудском кладбище Лос-Анджелеса рядом с могилой Авы.

Jennifer Syme (December 7, 1972 – April 2, 2001) American actress and personal assistant. Syme drove her car a row of parked cars. She was partially ejected from the vehicle and died instantly. Syme is buried next to her daughter, Ava Archer Reeves (stillborn in December 1999), pic.twitter.com/ZGKmWGAaIx — NoTForgotteN (@the_memorypage) January 19, 2018

В 2013 году Киану был замечен на Канском фестивале рядом с русской актрисой Анной Скидановой, которая снялась в фильме теперь уже печально известного кинопродюссера Харви Вайнштейна — «Очень страшное кино 5». Именно благодаря ему она оказалась на одной вечеринке рядом с Ривзом, и конечно их общие фото наделали тогда много шума. Однако по факту никакого романа не было, и Ривз продолжил ходить в холостяках. Хотя, возможно, он просто грамотно скрывал свои отношения с художницей Александрой Грант, которую знал к тому моменту почти четыре года.

Ода с Александрой

С Александрой Киану познакомился девять лет назад, в 2009 году. Художница помогала ему оформлять его же книгу «Ода счастья», которая вышла ограниченным тиражом и представляла собой сборник стихов. В 2016 году они снова объединились, только на этот раз для работы над вторым изданием Ривза — «Тени». А еще через два года творческий тандем вместе основал издательство X Artists’ Books. «Я не утверждаю, что мы изобретаем что-то заново, но мы, безусловно, стремимся делать по-настоящему качественные книги», — рассказывал в интервью The New York Times актер. В какой момент между Ривзом и Грант возникли романтические отношения, сказать трудно. Несколько лет тому назад в беседе с журналистом «Вокруг ТВ», приуроченной к выходу боевика «Джон Уик», Киану говорил, что его одиночество продолжается так много лет, что он «привык к нему», а потом добавил: «Иногда мне кажется, что моей половинки просто не существует».

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Но, видимо, вторая половинка все же нашлась, хотя чисто внешне 55-летний актер и 46-летняя художница смотрятся довольно странно. Не зря, когда пара появилась на вечере Art + Film Galа, который прошел в музее LACMA в Лос-Анджелесе, поклонники приняли Александру за 74-летнюю Хелен Миррен. Последняя кстати, даже прокомментировала эту забавную ситуацию журналу Entertainment Tonigh: «Услышать это было очень лестно! Она прекрасна. Я очень хорошо знаю Киану, когда-то он снимался вместе с моим мужем. Он очень милый человек», — заявила актриса. Тот факт, что между самой Хелен и возлюбленной Ривза разница в возрасте составляет почти тридцать лет, она тактично оставила без внимания. Кстати, если опустить этот момент, Грант, пожалуй, как никто может составить хорошую пару актеру. Ее работы выставляются в лучших музеях Парижа, Лос-Анджелеса и Нью-Йорка, она является основательницей благотворительной организации grantLOVE. В общем, с такой женщиной Ривз явно не соскучится.

И все же о свадьбе говорить пока рано, ведь информация о помолвке со ссылкой на некоего близкого друга звезды распространило издание Globe. Со слов мужчины, предложение руки и сердца Грант получила под песню Френка Синатры, находясь в квартире звезды, которую тот предусмотрительно украсил цветами и свечами. Но официально пара пока так и не подтвердила, что этот романтический вечер имел место, а не является плодом чьего-то воображения.