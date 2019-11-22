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Вниманию пересекающих белорусско-литовскую границу: на литовской стороной обновляют программное обеспечение

23.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Вниманию пересекающих белорусско-литовскую границу: на литовской стороной обновляют программное обеспечение

По информации, полученной от таможенной службы Литовской Республики, сегодня с 9 утра в пунктах пропуска, расположенных на белорусско-литовской границе, не функционируют информационные системы по причине обновления программных продуктов. Транспорт, следующий на въезд в Литву, сопредельной стороной принимается не ритмично. Ориентировочное время окончания работ 18.00 (по белорусскому времени).

Планирующим пересечение границы через пункты пропуска «Бенякони», «Каменный Лог», «Котловка», «Привалка» просьба учитывать данную информацию.

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По информации, полученной от таможенной службы Литовской Республики, сегодня с 9 утра в пунктах пропуска, расположенных на белорусско-литовской границе, не...
 
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