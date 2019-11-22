Вниманию пересекающих белорусско-литовскую границу: на литовской стороной обновляют программное обеспечение

Источник материала: Вороновская газета





По информации, полученной от таможенной службы Литовской Республики, сегодня с 9 утра в пунктах пропуска, расположенных на белорусско-литовской границе, не функционируют информационные системы по причине обновления программных продуктов. Транспорт, следующий на въезд в Литву , сопредельной стороной принимается не ритмично. Ориентировочное время окончания работ 18.00 (по белорусскому времени).

Планирующим пересечение границы через пункты пропуска «Бенякони», «Каменный Лог», «Котловка», «Привалка» просьба учитывать данную информацию.