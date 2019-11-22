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Вниманию пересекающих белорусско-литовскую границу: на литовской стороной обновляют программное обеспечение
23.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
По информации, полученной от таможенной службы Литовской Республики, сегодня с 9 утра в пунктах пропуска, расположенных на белорусско-литовской границе, не функционируют информационные системы по причине обновления программных продуктов. Транспорт, следующий на въезд в
Планирующим пересечение границы через пункты пропуска «Бенякони», «Каменный Лог», «Котловка», «Привалка» просьба учитывать данную информацию.
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Вниманию пересекающих белорусско-литовскую границу: на литовской стороной обновляют программное обеспечение
По информации, полученной от таможенной службы Литовской Республики, сегодня с 9 утра в пунктах пропуска, расположенных на белорусско-литовской границе, не...
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