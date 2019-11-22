«Важно, чтобы каждый получал должное внимание». В Гродно прошел пленум Гродненского областного совета ветеранов

Источник материала: Вороновская газета

Гродно прошел пленум Гродненского областного совета ветеранов" width="599" height="363">



Подведению итогов работы в текущем году и задачах на 2020-ый был посвящен пленум Гродненского областного совета Белорусского общественного объединения ветеранов, состоявшийся в Гродно.





Открывая заседание совета, председатель областного совета ветеранов Иван Тустов, отметил, что для всех ветеранских организаций Гродненщины нынешний год был плодотворным и насыщенным.





– Он был сопряжен с празднованием двух юбилейных дат в регионе – 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 75-летия со дня образования Гродненской области, – рассказал председатель областного совета ветеранов. – И отрадно, что в подготовке и непосредственном проведении различных мероприятий, запланированных к этим знаковым событиям, активное участие приняли ветеранские организации принеманского края.

Между тем, если кто-то может посчитать, что ветеранская организация не самая представительная, то стоит присмотреться к цифрам. Сегодня ветеранская организация области объединяет более 200 тысяч человек, при этом на гродненской земле проживает 371 ветеран Великой Отечественной войны. И все это — колоссальный, ни с чем несравнимый опыт десятилетий мудрости и знаний, крепкого характера и невероятной воли. Особую признательность и слова благодарности всем ветеранам, которые освобождали город над Неманом, и которые своим непосильным трудом преображали регион не одно десятилетие, выразил начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома Александр Версоцкий.





– В разрезе памятных дат мы вспоминаем тех, кто был у истоков становления области. Говорим большое спасибо тем, кто взрастил известных на просторах республики и далеко за ее пределами выдающихся спортсменов, представителей сферы культуры и не только. Отдельная благодарность ветеранской организации за активное участие в электоральной кампании, которая совсем недавно проходила в нашей стране. В целом, очень приятно, что надежным проводником всего того хорошего, что есть в регионе, является именно Гродненская ветеранская организация, – сказал Александр Версоцкий.





В подтверждение сказанных слов несколько самых ярких примеров озвучил Иван Тустов. Так, ежегодно желанной для людей пожилого возраста становится проводимая в конце сентября – начале октября декада «Золотой возраст». К слову, Гродненщина – это единственный регион в республике, где Международный день пожилых людей, существенно расширив свои временные рамки, перерос в целую декаду. Уже который год подряд этот десятидневный марафон объединяет представителей золотого возраста, людей, неравнодушных ко всему, что происходит в нашем обществе, занимающих активную жизненную позицию. Традиционно для ветеранов организации проводится большое количество концертов, познавательных экскурсий, встреч с интересными людьми, выставок. Этот год не стал исключением.





– Очень значимым в год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков стал для нас и совместный проект с редакцией газеты «Гродзенская праўда» и ОАО «Молочный Мир» – «Фото для ветерана», – добавил Иван Тустов. – Большинство фотоколлажей, отображающих самые дорогие сердцу ветерана воспоминания, уже нашли своих адресатов.

В день празднования 80-летия областной газеты такой памятный подарок был вручен ветерану ВОВ Николаю Смолячкову, а 17 ноября, в момент голосования ветерана на выборах в Палату представителей Национального собрания Беларуси, фотоколлаж вручили Григорию Обелевскому. Отдельного внимания заслуживают и викторина «Битва за Беларусь», праздничный бал для более чем 450 ветеранов войны, труда, правоохранительных органов и Вооруженных сил, состоявшийся на базе отдыха «Привал», участие ветеранского актива в многочисленных акциях и не только.







Большая работа, по словам Ивана Тустова, предшествовала и гродненской «золотой» декаде, но самое главное, что деятельность областного совета ветеранов строилась таким образом, чтобы каждый пожилой житель региона ощущал заботу, получал должное внимание не только в праздничные дни, а на протяжении всего года.













Среди принявших участие в заседании были также первый заместитель председателя Республиканского Белорусского общественного объединения ветеранов Юрий Луцык, начальник направления идеологической работы и социальной защиты областного военного комиссариата Виталий Садовенко, который поблагодарил ветеранов за активное участие в гражданско-патриотическом воспитании допризывной молодежи, и другие.

Будущий год будет не менее насыщенным, ведь он предваряет значимые для события – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и выборы Президента Республики Беларусь. И, без малейшего сомнения, ветеранская организация не останется в стороне от таких масштабных мероприятий страны.

Ольга ЗАЕНЧКОВСКАЯ

Фото: Михаила ИСАЧЕНКО https://grodnonews.by