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Здоровье и смартфоны: что дети просят у Деда Мороза

23.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Здоровье и смартфоны: что дети просят у Деда Мороза

В пресс-службе Деда Мороза – есть и такая – рассказали, о чем дети чаще всего просят зимнего волшебника, сообщает телеканал «МИР 24».

Больше всего в списке подарков, конечно, игрушек: машинок для мальчиков и кукол для девочек. А вот на третьем месте оказались смартфоны. Также дети часто просят счастья и здоровья своим близким. До Нового года еще больше месяца, а на почту Деда Мороза уже пришло больше трех с половиной миллионов писем и не только от детей. Есть послания и от тех, кому за 40.

Кстати, в пресс-службе Деда Мороза посоветовали детям не начинать свои письма со слов «Хочу» и «Подари мне». А первым делом стоит все-таки поприветствовать зимнего волшебника, рассказать немного о себе, а уж потом переходить к самому главному.

mir24.tv
 
 
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В пресс-службе Деда Мороза – есть и такая – рассказали, о чем дети чаще всего просят зимнего волшебника, сообщает телеканал «МИР 24». Больше всего в списке подарков,...
 
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