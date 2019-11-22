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Здоровье и смартфоны: что дети просят у Деда Мороза
23.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В пресс-службе Деда Мороза – есть и такая – рассказали, о чем дети чаще всего просят зимнего волшебника, сообщает телеканал
Больше всего в списке подарков, конечно, игрушек: машинок для мальчиков и кукол для девочек. А вот на третьем месте оказались смартфоны. Также дети часто просят счастья и здоровья своим близким. До Нового года еще больше месяца, а на почту
Кстати, в пресс-службе Деда Мороза посоветовали детям не начинать свои письма со слов «Хочу» и «Подари мне». А первым делом стоит все-таки поприветствовать зимнего волшебника, рассказать немного о себе, а уж потом переходить к самому главному.
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В пресс-службе Деда Мороза – есть и такая – рассказали, о чем дети чаще всего просят зимнего волшебника, сообщает телеканал «МИР 24». Больше всего в списке подарков,...
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