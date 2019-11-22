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Сморгонь сегодня принимает областные «Дажынкі»: масштабный праздник и невероятные эмоции. Что непременно стоит увидеть?
23.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Уже с утра гостей приглашают тематические площадки и подворья.
Традиции «Дажынкі» уже многие годы, и в Гродненском регионе этот праздник всегда проводится в конце сельскохозяйственного года, когда главные работы труженники села уже закончили и наступает время подвести итоги и выразить благодарность тем, кто несколько сезонов усердно трудился. И каждый год областной праздник принимает новый населенный пункт — в 2019 году им стала Сморгонь. За время подготовки город серьезно обновился: обновлены были многие здания, отремонтированы дороги, открыты бульвар и расширена велосипедная струтктура.
Областной фестиваль-ярмарка тружеников села «Дажынкі» за много лет уже приобрел немало традиций. Чествование лучших работников сельского хозяйства, конкурс караваев из муки нового урожая, подворья всех районов, дегустация национальных блюд, большой гала-концерт с участием известных артистов и не только. Но каждый раз гостей стараются удивить чем-то новым. Поэтому год за годом у масштабного праздника появляются яркие эпизоды, рассказывая о которых, журналисты неизменно говорят: «Впервые».
В течение дня будет работать детская площадка, на улице Советской пройдут театрализованные представления, у амфитеатра выберут победителей конкурса овощей-великанов, в парке разместится своего рода контактный зоопарк с сельскохозяйственными животными — такого тоже до этого дня не устраивали, появится и этнографический музей под открытым небом. Также в программе праздника спартакиада среди сельских жителей, концертные программы ведущих коллективов области, выставка художественных работ учащихся детских школ искусств, выставка-ярмарка мастеров народного творчества, показательные выступления кинологического центра.
Завершится праздник большим вечерним концертом. Начнется он в 19.00 на площади Ленина. А в 22.00 небо над городом украсит фейерверк. А теперь подробнее обо всем, чтобы ничего не пропустить — время приехать в Сморгонь на масштабное торжество и своими глазами увидеть все еще есть.
Общий дожиночный сноп
Во время торжественного открытия праздника делегации районов Гродненской области составят на главной площади Сморгони общий для Принеманья,
Чтобы подчеркнуть единство всех регионов, каждый из которых внес весомый вклад в каравай Гродненщины, большой дожиночный сноп перевяжут шестиметровым рушником. Его специально к празднику вышивала местная мастерица Вероника Щуровская. На рушнике – названия всех районов, а также символ «Дажынак-2019» – круг из золотых колосков, в центре которого герб Гродненской области.
Пешеходный бульвар
Уже сегодня его украшают
Своего рода презентацией нового объекта будут театрализация и интерактивные зоны, которые расскажут и покажут, чем же жил пешеходный бульвар в разное время. Найдут здесь отражение и яркие символы сморгонского края: бараночницы, чистильщики обуви и художники. Окунуться в XIX век помогут хозяева и гости усадьбы Огинского в Залесье.
Конкурс овощей-великанов
Районы Принеманья привезут на праздник настоящих рекордсменов. Кто из них получит этот титул, решат сегодня 23 ноября. Конкурс овощей-великанов пройдет около амфитеатра. Здесь на специальных весах все и решат, а следить за точностью измерений смогут все желающие. Дипломы победителям вручат в нескольких номинациях: самая большая картофелина, свекла, морковь, капуста, лук, тыква, чеснок и так далее. Организаторы не ограничивали участников набором овощей.
Великаны займут достойные места на подиумах. Увидеть их можно будет в течение всего дня. Главное, чтобы подиумы выдержали рекордсменов урожая 2019 года.
Деревенское хозяйство в городе
Своего рода контактный зоопарк откроется в Сморгони в день праздника. Вместо диковинных животных здесь будут сельскохозяйственные. Современные городские дети, возможно, впервые их увидят, а некоторых смогут даже покормить и погладить. Это телята, козочки, овечки, кролики, куры, гуси, индоутки. Обещают разные породы, так что даже привычные куры могут оказаться диковинными.
Здесь же ребятам предложат прокатиться верхом на пони. А еще угостят продукцией из козьего молока. Например, сыром. Разместится выставка животных в парке.
В центре внимания – собаки
Известно, что в Сморгони есть кинологический центр пограничной группы. Для гостей праздника кинологи устроят показательные выступления. Покажут, как проходит задержание правонарушителей, как собаки выполняют разные команды и проходят полосу препятствий.
Выступать будут лабрадоры, а также немецкие и бельгийские овчарки.
Этнографический музей на один день
Он также откроется в парке по случаю праздника. И расскажет, какими приспособлениями пользовались в быту и для обработки земли наши предки. Здесь же гостей познакомят с сельскохозяйственными обрядами, песнями, которые сопровождали труд земледельцев.
Как и любой современный музей, этот также будет включать интерактивные элементы. Можно будет попробовать сбить масло, смолоть муку, или сплести корзину из лозы.
Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА
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Сморгонь сегодня принимает областные «Дажынкі»: масштабный праздник и невероятные эмоции. Что непременно стоит увидеть?
Уже с утра гостей приглашают тематические площадки и подворья. Традиции «Дажынкі» уже многие годы, и в Гродненском регионе этот праздник всегда проводится в конце...
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