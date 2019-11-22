Источник материала: Виртуальный Брест

Часто водители говорят - ну все же нарушают, ну хоть разок, ну хоть на чуть-чуть, но бывает-же, чего вы цепляетесь? Иногда в этих претензиях есть некая соль, ведь каждый из нас не идеален, и при желании, если задаться вопросом, можно "накопать" на любого, ну или преподнести ситуацию в невыгодном свете, так сказать.





фото - иллюстрация

Однако нет-нет, да встречаются уникумы, которых нам вообще не понять. Первая ситуация на Машерова. Водитель микроавтобуса разворачивается из крайней правой через две полосы, вдоль пешеходного перехода, по которому идут люди на перекрёстке, где запрещён поворот налево и разворот в принципе.

видео - wikilink.by

- А что, так можно было? -.. задаются риторическим вопросом авторы ролика.

Вторая ситуация вообще "огонь".

Московская, водитель автомобиля Mercedes-Benz (по заверения автора видео - это солидная дама) едет в левом ряду, а когда автомобили останавливаются на красный сигнал, включает аварийки, и объезжает по встречной полосе. Фишка в том (этого не видно на видео, однако...), что на переходе тоже люди, и автомобиль буквально втискивается между ними. Все, кто стоял в ожидании "зелёного" замерли, и выдохнули, когда пронесло (на этот раз).





Так к чему мы это? А к тому, что водителей накажут (рано или поздно, не сейчас, так в следующий раз), но это не решит проблему. Завтра придут новые, и кто-то будет спешить, кому-то станет плохо, кого-то солнышко ослепит, у кого-то коробка "заест" или не ту передачу включит, а кто-то просто психанёт, или жена рожать будет - мало ли причин? И пешеходы должны наконец-то понять, что их жизнь - это только их жизнь, и на дороге никто никому ничего не обязан в конечном итоге. Каждый сам за себя (отвечает тоже, но это уже другой вопрос). Переходя улицу помни - это опасно. А значит надо смотреть "в оба", вытянуть из ушей наушники, оторваться от мобильного телефона, взять своего ребёнка за руку (или на руки) и главное - думать и быть внимательным. А ещё - не выбегать на моргающий зелёный для пешеходов. Это запрещено ПДД .





Отдельно тут можно поговорить про необходимость более точной настройки "зелёной" волны на данном участке. Нам кажется, что светофор требует регулировки, чтобы водители, начав движение на зелёный на Пионерской, не тормозили на ЦМТ. Может быть, увеличить время работы зелёного сигнала? Или придумать что-то другое, чтобы комфортно было в обе стороны ехать. Помните ситуацию, про которую мы писали ранее на Западном обходе . Ведь сделали, за что спасибо. Умеют же, если надо. А на самом деле никто и не дёрнулся, пока не написали жалобы куда следует (в УВД Брестского облисполкома). В ответе было - да, вы правы, надо сделать. Так что теперь, нам каждый раз тыкать пальцем в аналогичные участки, которые необходимо проработать и продумать, или всё же кто-то будет без подсказок выполнять свою работу на отлично?





И ещё вопрос - а не провоцируем ли мы подобные нарушения такой безобразной настройкой систем регулировки дорожного движения? Ведь вы помните, как даже оперативные службы иногда поддаются соблазну , и включают маячки, чтобы проехать на красный. Так и обычные (или не совсем обычные) люди тоже могут поддаться такому соблазну, не так ли?

А вот рекомендации от сотрудников ГАИ:

Только за последние сутки в области в результате дорожно-транспортных происшествий погибли два человека. Ляховичский район, почти шесть часов вечера, женщина, не обозначенная световозвращающими элементами, переходила дорогу и попала под колеса автомобиля. Через несколько часов в Пружанском районе мужчина, также без световозвращающих элементов шел навстречу движущемуся автомобилю, водитель не успел заметить человека и сбил его. Мужчина скончался.

Всего на дорогах области с начала месяца по вине пешеходов произошло девять ДТП, это на пять ДТП больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Каждое дорожное происшествие с пострадавшими и (или) погибшими людьми является трагедией. За каждым пострадавшим или погибшим скрываются эмоции и слезы близких ему родных, дорогостоящее лечение и сложный процесс реабилитации в случае серьезных травм.

Когда происходит трагедия – человек погибает на дороге, и вина пешехода полностью доказана, это непросто озвучивать вслух, еще сложнее принять тем, кто этого человека любил. Тем не менее, люди нередко игнорируют элементарные правила безопасности: в темное время суток на одежду или сумки забывают прикрепить фликер, переходят дорогу в неположенном месте, находясь при этом часто в состоянии алкогольного опьянения, забывают посмотреть по сторонам.

Многие, зная правила дорожного движения, не соблюдают их. Зачастую возникает соблазн пренебречь ими, например, перейти в неположенном месте, когда куда-то торопишься. Хотя безопасное место находится в минуте ходьбы. В такой момент надо помнить, что на другой стороне весов находится собственная жизнь, не стоит становиться правонарушителем ради своих близких, которые волнуются и ждут дома!