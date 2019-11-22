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Топливные бунты. В каких странах подорожание бензина вызвало беспорядки

23.11.2019 12:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Топливные бунты. В каких странах подорожание бензина вызвало беспорядки
Reuters

В Иране не утихают массовые протесты, спровоцированные ростом цен на бензин. Правительство отключило интернет, протестующие жгут банки и магазины, по данным «Би-би-си», около 200 человек погибли. Все дело в том, что власти ограничили квоты на покупку горючего – раньше иранцы могли покупать 60 литров бензина по 10 тысяч риалов за литр в месяц, то теперь ценник вырос до 15 тысяч риалов. А кому не хватит 60 литров в месяц, придется раскошелиться – каждый литр сверх квоты обойдется в 30 тысяч риалов.

А где еще рост цен на топливо провоцировал массовые беспорядки и протесты? Рассказывают "АиФ".

Франция

Самый продолжительный протест, вызванный ростом цен на бензин, - это французские «Желтые жилеты». Вот уже год парижане собираются в центре, перекрывают дороги, жгут автомобили, сооружают баррикады. Из-за беспорядков Франция потеряла 2,5 миллиарда евро, от действий митингующих пострадали пять тысяч предприятий и торговых фирм. Беспорядки, вызванные «желтыми жилетами», в стране считаются крупнейшими с 1968 года.

Топливные бунты. В каких странах подорожание бензина вызвало беспорядки «Попробуйте прожить на 2000 евро». Так ли плохо живут французы?

А начиналось все с того, что цены на горючее росли целый прошлый год – бензин подорожал на 7,5%, дизельное топливо на 15%. Уже через две недели протестов премьер-министр республики Эдуард Филипп пообещал заморозить цены на топливо. Но «жилеты» не успокоились, и тогда президент Эммануэль Макрон пообещал увеличить минимальные зарплаты (на 100 евро) и ввести налоговые льготы. Не помогло, манифестанты по-прежнему устраивают забастовки, а туристам рекомендуют избегать людных мест в Париже.

Чили

Беспорядки в Чили вспыхнули незадолго до иранских. Формально они начались из-за подорожания проезда в метро. Тем не менее, вышедшие на улицы люди требуют льготных цен на бензин и газ, а еще реформы пенсионной и образовательной систем.

Президент Чили Себастьян Пиньера оперативно отменил решение о повышение тарифов метро, но поздно – протест продолжился. Впервые после падения режима Аугусто Пиночета в стране введен комендантский час. Из-за беспорядков в Чили отменены саммит АТЭС и конференция ООН по изменению климата.

В результате протестов погибли как минимум 15 человек.

Зимбабве

По Зимбабве массовые беспорядки прокатились в начале этого года. Началось все после того, как президент страны Эммерсон Мнангагва объявил о двукратном росте цен на топливо, после чего цены на бензин в Зимбабве становились самыми высокими в мире.

Как пишет Sky News, жертвами беспорядков стали как минимум 12 человек, сотни были задержаны. Мнангагва даже прервал свою зарубежную поездку – по данным СМИ, из-за злоупотреблений зимбабвийских сил безопасности, которые устраивали ночные рейды и избивали подозреваемых. Правда, в своем микроблоге Twitter президент написал, что не будет принимать участие в Давосском экономическом форуме «в свете экономической ситуации». «Первоочередная задача – вернуть Зимбабве спокойствие, стабильность и возможность снова работать», - сообщил он.

Непал

В 2014 году правительство Непала повысило цены на бензин на 10 рупий (10 центов). Такой шаг власти объяснили необходимостью компенсировать потери, с которыми столкнулась местная нефтяная компания Nepal Oil.

Местные жители жалостью к Nepal Oil не прониклись и вышли митинговать, да так, что в Катманду были закрыты магазины, рынки, школы, перестал ходить транспорт. К счастью, никто из протестующих здесь не погиб, несогласных просто массово задерживали.

Топливные бунты. В каких странах подорожание бензина вызвало беспорядки Непал и Китай измерят высоту горы Эверест

Судан

В 2013 году Судане из-за беспорядков тоже были закрыты образовательные учреждения, и встал транспорт. Только в отличие от Непала без погибших здесь не обошлось. Сначала Al Arabiya заявлял о 29 жертвах беспорядков, позже стало известно о 140 погибших.

Люди вышли на улицы после того, как правительство объявило о двукратном росте цен на топливо. Манифестанты подожгли здание университета, несколько полицейских участков и бензоколонок, а также перекрыли автотрассу в аэропорт. В столицу – Хартум  - были введены войска, а правительство отключило интернет.

Иордания

Вдохновленные «арабской весной», свою революцию в 2012 году пытались устроить иорданцы. А причиной стало решение правительства отменить субсидии на топливо – таким образом иорданские власти хотели уменьшить бюджетный дефицит. Газ для населения подорожал на 53%, бензин – 12%.

Иорданские протестанты по традиции поджигали здания и автомобили, перекрывали дороги. Полицейские, в свою очередь, применяли слезоточивый газ. По данным Reuters, жертвой беспорядков стал один человек.

 
 
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В Иране не утихают массовые протесты, спровоцированные ростом цен на бензин. А где еще рост цен на топливо провоцировал массовые беспорядки и протесты?...
 
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