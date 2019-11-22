Максим Галкин показал, как Алла Пугачева и Лайма Вайкуле провели пятницу

Источник материала: Tut.by

Максим Галкин опубликовал в Instagram совместный кадр со своей супругой Аллой Пугачевой. Певица и юморист встретились с Лаймой Вайкуле и отправились в один из японских ресторанов в центре Москвы, пишет spletnik.ru.

— Вчера замечательно провели день! Выехали в кои-то веки из нашей деревеньки в столичные ресторации, отведали вкусностей, разносолов, неспешно пообщались с интересными людьми, потом еще поели и еще, уже вернувшись в родные пенаты, а сегодня в бодром расположении духа я встал на весы и… раздавил их, потому что нельзя столько жрать, — пошутил телеведущий.

В сторис Максим также запостил видео, на котором в небе летят два самолета, якобы похожие на НЛО. Он заявил, что надо срочно звонить Кате Лель, которая «разбирается в этом» (ранее она утверждала, что у нее связь с пришельцами. — Прим.ред.), что вызвало смех еще одного участника совместного ужина — Лаймы Вайкуле.