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Глава белорусской делегации: образ Калиновского не должен использоваться в политических целях

23.11.2019 13:02 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Глава белорусской делегации: образ Калиновского не должен использоваться в политических целях

DELFI / Robertas Narmontas

По словам вице-премьера Игоря Петришенко, возглавившего белорусскую делегацию на церемонии перезахоронения повстанцев, восстание 1863–1864 годов против Российской империи является «страницей нашего общего прошлого».

И оно объединяет народы, участвовавшие в восстании.

"У каждой страны свой образ К. Калиновского, но он не должен стать исторической фигурой, которую используют в политических целях. Наоборот, это та страница нашего общего прошлого, которую мы должны ценить, и которая нас объединяет сейчас и в будущем", – цитирует слова Игоря Петришенко DELFI.

Заместитель премьера Беларуси выступил с речью во время торжественной церемонии перезахоронения останков лидеров восстания в Вильнюсе. "Это по-настоящему исторический момент, равно важный для белорусского, литовского, польского, украинского и латвийского народов", – сказал политик.

"События 1863–1864 годов, которые затронули сразу несколько территорий государств Восточной Европы, происходили и на нашей земле. Почти все лица, которым сегодня мы отдаем дань памяти, являются сынами белорусской земли, связаны с ней общей судьбой", – добавил представитель Беларуси.

"Для белорусов это не только воспоминания о прошлом, но, что важнее, это возможность почтить наших предков, которые обрели покой в своей земле", – сказал И. Петришенко.

И. Петришенко поблагодарил Литву за сотрудничество в идентификации останков К. Калиновского.

С 1863 по 1864 год 21 участник восстания был казнён путем повешения или расстрела на площади Лукишкес в Вильнюсе. После казней останки не были отданы близким для погребения, их тайно захоронили в месте, недоступном для общественности в то время - в районе крепости, построенной по приказу царя на горе Гедиминаса в 1831 году. Их останки были найдены в 2017 году при приведении в порядок склонов горы Гедиминаса. В этом году ученые окончательно подтвердили, что на горе Гедиминаса в Вильнюсе были найдены останки руководителей восстания 1863–1864 годов Сигизмунда Сераковского и Кастуся Калиновского.

 
 
 
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По словам вице-премьера Игоря Петришенко, возглавившего белорусскую делегацию на церемонии перезахоронения повстанцев, восстание 1863–1864 годов против Российской...
 
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