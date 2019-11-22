Страховка для процентов по вкладу и поездки в метро за подключение к Apple Pay: топ новостей от банков

Источник материала: Tut.by

В последние дни главные банковские новости вертятся вокруг массовых атак мошенников на владельцев карточек. Однако, есть и приятные сюрпризы. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что нового предложили банки своим клиентам на этой неделе.

Проценты по вкладу теперь можно застраховать



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Это значит, что если вам неожиданно понадобится снять деньги со счета при срочных обстоятельствах, вы не только получите деньги, но и сохраните свой процентный доход. Такую услугу предложил МТБанк . Касается она только одного депозита — «МТБелки». Отметим, при этом, данный вклад является безотзывным. То есть, забрать его из банка раньше срока можно лишь в исключительном случае с согласия банка.

Какой процент предложат банки сегодня, если принести рубли на 2−3 года

В Беларуси появился банковский «all inclusive» для богатых

Альфа-Банк предложил премиальным клиентам новый формат обслуживания — пакет решений A-Private.



Фото: Reuters

В пакет входит безлимитное снятие наличных в банкоматах Альфа-Банка. Кроме того, по каждой карте можно бесплатно обналичить до 10 000 рублей или 5000 евро/долларов в месяц в любом банкомате мира. Еще предусмотрены индивидуальный курс и повышенный кэшбэк — 1,3%. Также в пакет входит страховка при выезде за границу, посещение бизнес-залов аэропортов и ускоренное накопление баллов по Альфа-Белавиа. Заодно доступны услуги консьерж-сервиса и персонального менеджера.

Пользоваться пакетом решений можно бесплатно, но для его открытия надо иметь текущий счет или вклад в банке и поддерживать на них среднедневные остатки на 60 тыс. рублей (или 100 тыс. — совокупно), либо владеть портфелем доверительного управления на 250 тыс. рублей. Еще один вариант — совершать квалифицируемые транзакции в размере 5 тыс. рублей. Обслуживаются такие клиенты в отделении «А-Private».

Подключи Apple Pay и катайся в метро бесплатно





БПС-Сбербанк раздает подарки владельцам платежных карт Visa и Mastercard, которые подключили сервис Apple Pay.

Среди бонусов — 20 бесплатных поездок в минском метро. Их можно получить через терминалы бесконтактной оплаты по 20 декабря по картам Mastercard. Для держателей Visa бесплатной будет каждая вторая поездка.

Кроме того, по картам Mastercard также можно получить бесплатное мороженое МакФлурри в любом ресторане McDonald`s. Его выдают по 30 ноября при заказе с суммой чека от 7 рублей. А вот, например, при расчетах картой Visa от 20 рублей причитаются попкорн в кинотеатрах Silver Screen, шоколад в гипермаркетах Гиппо, тушь MaxFactor в магазинах «Кравт», витамин C в аптеках ADEL и бутылка газировки в сети пиццерий Папа Джонс.

В Беларуси стал доступен сервис Apple Pay

На чем еще можно сэкономить?

владельцы карточек Франсабанка могут купить запчасти на 20% дешевле, а также получить скидку на прокат авто на 15%.

запчасти на 20% дешевле, а также на прокат авто на 15%. Приорбанк предлагает оформить до 30 ноября платежный браслет для себя и для друга и получить два промокода на пользование сервисом Яндекс.Плюс. Промокод на три месяца дает возможность слушать музыку, смотреть фильмы и сериалы в стриминговых сервисах (Яндекс.Музыка и КиноПоиск HD), получать скидку 10% на поездки на Яндекс. Такси и пользоваться дополнительными 10 ГБ и скидкой 30% на все тарифы Яндекс.Диска. Платежный браслет сейчас доступен по специальной цене в 40 рублей.