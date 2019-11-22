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Страховка для процентов по вкладу и поездки в метро за подключение к Apple Pay: топ новостей от банков
Источник материала: Tut.by
В последние дни главные банковские новости вертятся вокруг
Проценты по вкладу теперь можно застраховать
Это значит, что если вам неожиданно понадобится снять деньги со счета при срочных обстоятельствах, вы не только получите деньги, но и сохраните свой процентный доход. Такую услугу
В Беларуси появился банковский «all inclusive» для богатых
В пакет входит безлимитное снятие наличных в банкоматах Альфа-Банка. Кроме того, по каждой карте можно бесплатно обналичить до 10 000 рублей или 5000 евро/долларов в месяц в любом банкомате мира. Еще предусмотрены индивидуальный курс и повышенный кэшбэк — 1,3%. Также в пакет входит страховка при выезде за границу, посещение бизнес-залов аэропортов и ускоренное накопление баллов по Альфа-Белавиа. Заодно доступны услуги консьерж-сервиса и персонального менеджера.
Пользоваться пакетом решений можно бесплатно, но для его открытия надо иметь текущий счет или вклад в банке и поддерживать на них среднедневные остатки на 60 тыс. рублей (или 100 тыс. — совокупно), либо владеть портфелем доверительного управления на 250 тыс. рублей. Еще один вариант — совершать квалифицируемые транзакции в размере 5 тыс. рублей. Обслуживаются такие клиенты в отделении «А-Private».
Подключи Apple Pay и катайся в метро бесплатно
Среди бонусов — 20 бесплатных поездок в минском метро. Их можно получить через терминалы бесконтактной оплаты по 20 декабря по картам Mastercard. Для держателей Visa бесплатной будет каждая вторая поездка.
Кроме того, по картам Mastercard также можно получить бесплатное мороженое МакФлурри в любом ресторане McDonald`s. Его выдают по 30 ноября при заказе с суммой чека от 7 рублей. А вот, например, при расчетах картой Visa от 20 рублей причитаются попкорн в кинотеатрах Silver Screen, шоколад в гипермаркетах Гиппо, тушь MaxFactor в магазинах «Кравт», витамин C в аптеках ADEL и бутылка газировки в сети пиццерий Папа Джонс.
На чем еще можно сэкономить?
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Страховка для процентов по вкладу и поездки в метро за подключение к Apple Pay: топ новостей от банков
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