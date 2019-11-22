«Не против мужчин, а против мудаков». Флешмоб: парни объясняют, почему поддерживают феминизм

Источник материала: KYKY

Три дня назад журналистка Аня Сахарова запустила флешмоб под хэштегом #приветпарни. Девушка предложила всем, кому «так же невыносимо», как и ей, обратиться друг к другу и вновь поднять темы дискриминации и насилия над женщинами. На идею Сахаровой отреагировали в Instagram'е и Twitter'е: одни стали делиться личными историями из «гардероба скелетов», другие (среди них – множество мужчин) – объяснять, почему поддерживают феминизм и не брезгуют пользоваться феминитивами. Мы изучили реакции соцсетей – и делимся с вами наиболее яркими откликами, чтобы разобраться, почему движение за права женщин никому не навредит.