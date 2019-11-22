«Не против мужчин, а против мудаков». Флешмоб: парни объясняют, почему поддерживают феминизм

Три дня назад журналистка Аня Сахарова запустила флешмоб под хэштегом #приветпарни. Девушка предложила всем, кому «так же невыносимо», как и ей, обратиться друг к другу и вновь поднять темы дискриминации и насилия над женщинами. На идею Сахаровой отреагировали в Instagram'е и Twitter'е: одни стали делиться личными историями из «гардероба скелетов», другие (среди них – множество мужчин) – объяснять, почему поддерживают феминизм и не брезгуют пользоваться феминитивами. Мы изучили реакции соцсетей – и делимся с вами наиболее яркими откликами, чтобы разобраться, почему движение за права женщин никому не навредит.
#приветпарни которые не умерли неужели вы не понимаете что позорите Россию Украину Беларусь Польшу Эстонию Чехию Сербию Германию Испанию Данию Латвию Литву Черногорию Британию Индию Китай США Сан Марино Италию Бразилию Тангаику Новую Зеландию Голландию Нидерланды Японию Ямайку Та