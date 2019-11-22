Рекеда: чего мы в дальнейшем хотим от Союзного государства









отмечает собеседник Sputnik. Те дорожные карты, которые обсуждаются уже на протяжении года и готовятся к подписанию президентами России и Беларуси, направлены на то, чтобы убрать существующие барьеры, прежде всего – в экономике,собеседник Sputnik.





"Тут все упирается в компромиссы, которые базируются на доверии. Белорусская сторона говорит о том, что есть барьеры для белорусской продукции на российском рынке, есть урон от налогового маневра до четырех миллионов в год, и давайте сначала решим вот эти насущные вопросы, а потом уже будем подписывать карты развития. Российская сторона, в свою очередь, говорит, что эти карты как раз и позволят решить проблемы и с налоговым маневром, и с доступом белорусских товаров на рынок России, поэтому давайте их подпишем и в их рамках решим вопросы. И вот тут возникает вопрос доверия, действительно ли, если подпишем эти карты, все вопросы решатся", ― рассуждает Рекеда.





Все эмоции, которые возникают во взаимоотношениях двух стран, исходят от проблем, которые есть между странами, считает эксперт. Когда удастся договориться о правилах игры в экономике, тогда и эмоций будет меньше. С другой стороны, эмоциональность подтверждает близость двух народов и государств, добавляет собеседник.





При этом в белорусско-российской интеграции по-прежнему ощущается недостаток стратегического видения ― что мы в будущем хотим получить от Союзного государства, убежден Рекеда.









"Если говорить о позитивном сценарии, то это подписание дорожных карт, дальнейшее развитие Союзного государства, создание единого народно-хозяйственного комплекса, единой экономики Беларуси и России при сохранении политического суверенитета. Негативный сценарий ― это отход Союзного государства в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве на второй план и передача части своих функций Евразийскому экономическому союзу", ― считает эксперт.





Самый реалистичный вариант развития событий, как всегда, где-то посередине. Двигаться мы будем не слишком быстро, пока не закончится существующая сейчас неразбериха в международных отношениях, резюмирует эксперт.



