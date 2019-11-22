У аниматора украли идею мультфильма про историю Беларуси?

Свою анимационную историю Юлия вместе с «Будзьма Беларусамі» снимала в 2010-2011 году. В 2012 году мультфильм получил золото за анимацию и бронзу за режиссуру на Киевском международном фестивале рекламы.





Юлия хвалит работу украинцев и называет ее нужной и своевременной, но считает, что, если уж они вдохновились ее проектом, то могли бы это где-то обозначить.





Вот работа Юлии:













А это украинский мультфильм:



