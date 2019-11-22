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У аниматора украли идею мультфильма про историю Беларуси?

23.11.2019 12:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Аниматор Юлия Рудицкая написала в своем Facebook, что украинцы сняли мультфильм про историю Украины, который по форме и режиссуре практически идентичен анимационной истории, которую Юлия сняла о Беларуси восемь лет назад.

Свою анимационную историю Юлия вместе с «Будзьма Беларусамі» снимала в 2010-2011 году. В 2012 году мультфильм получил золото за анимацию и бронзу за режиссуру на Киевском международном фестивале рекламы.

Юлия хвалит работу украинцев и называет ее нужной и своевременной, но считает, что, если уж они вдохновились ее проектом, то могли бы это где-то обозначить.

Вот работа Юлии:



А это украинский мультфильм:
 
 
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Аниматор Юлия Рудицкая написала в своем Facebook, что украинцы сняли мультфильм про историю Украины, который по форме и режиссуре практически идентичен анимационной...
 
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