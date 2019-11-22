Правительство Беларуси готово обсуждать приватизацию любого предприятия









Сергей Румас во время инвестиционного саммита ЕБРР для стран – участниц "Восточного партнерства", сообщили в пресс-службе Совета министров, пишет sputnik.by Правительство Беларуси готово обсуждать предложения по приватизации любого предприятия, если это пойдет ему на пользу и улучшит его работу, заявил премьер-министр Беларусиво время инвестиционного саммита ЕБРР для стран – участниц "Восточного партнерства", сообщили в пресс-службе Совета министров, пишет





"Мы рады любому инвестору – это могут быть как проекты greenfield (реализуемый на новой площадке – Sputnik), так и в сфере приватизации. У нас в Беларуси нет никаких приватизационных списков", – сказал Сергей Румас.





Премьер сослался на слова президента Лукашенко, который ранее неоднократно говорил, что приватизировано может быть любое государственное предприятие. В этой связи правительство готово рассматривать любые предложения, которые помогут улучшить деятельность предприятия.









В ходе общения на саммите Румас вынужден был комментировать озабоченность иностранных инвесторов по поводу внушительной доли государственного сектора экономики в Беларуси. В этой связи он отметил, что доля госсектора за последние десять лет существенно снизилась: с 55% до 45%.





По его словам, текущая макроэкономическая ситуация в Беларуси способствует приходу в страну инвесторов.





"В Беларуси низкая инфляция, конвертируемая валюта , ее курс в последние годы стабильный. Таким образом, макроэкономическая ситуация способствует приходу инвесторов", – отметил премьер-министр.









В качестве еще одного плюса для инвесторов Румас назвал то, что с приходом в Беларусь инвестор получит возможность выхода со своим товаром или услугой на более емкий рынок Евразийского экономического союза.



