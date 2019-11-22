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Правительство Беларуси готово обсуждать приватизацию любого предприятия

23.11.2019 11:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

О том, что в Беларуси нет никаких приватизационных списков, премьер-министр Беларуси Сергей Румас говорил инвесторам в Лондоне во время инвестиционного саммита ЕБРР для стран – участниц "Восточного партнерства".



 Правительство Беларуси готово обсуждать предложения по приватизации любого предприятия, если это пойдет ему на пользу и улучшит его работу, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас во время инвестиционного саммита ЕБРР для стран – участниц "Восточного партнерства", сообщили в пресс-службе Совета министров, пишет sputnik.by

"Мы рады любому инвестору – это могут быть как проекты greenfield (реализуемый на новой площадке – Sputnik), так и в сфере приватизации. У нас в Беларуси нет никаких приватизационных списков", – сказал Сергей Румас.

Премьер сослался на слова президента Лукашенко, который ранее неоднократно говорил, что приватизировано может быть любое государственное предприятие. В этой связи правительство готово рассматривать любые предложения, которые помогут улучшить деятельность предприятия.


В ходе общения на саммите Румас вынужден был комментировать озабоченность иностранных инвесторов по поводу внушительной доли государственного сектора экономики в Беларуси. В этой связи он отметил, что доля госсектора за последние десять лет существенно снизилась: с 55% до 45%.

По его словам, текущая макроэкономическая ситуация в Беларуси способствует приходу в страну инвесторов.

"В Беларуси низкая инфляция, конвертируемая валюта, ее курс в последние годы стабильный. Таким образом, макроэкономическая ситуация способствует приходу инвесторов", – отметил премьер-министр.


В качестве еще одного плюса для инвесторов Румас назвал то, что с приходом в Беларусь инвестор получит возможность выхода со своим товаром или услугой на более емкий рынок Евразийского экономического союза.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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О том, что в Беларуси нет никаких приватизационных списков, премьер-министр Беларуси Сергей Румас говорил инвесторам в Лондоне во время инвестиционного саммита...
 
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