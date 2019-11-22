«Работа без выходных по 10 часов». Предприниматели жалуются на рабочий график и штрафы от ТЦ

Источник материала: Tut.by

У индивидуальных предпринимателей новый проблемный вопрос — их ненормированный рабочий график. Некоторым ИП, которые не нанимают работников, приходится трудиться по 8−10 часов в день с одним выходным (а порой и вовсе без него) в неделю. Но предприниматели расходятся во мнении, как решать этот вопрос: одни пытаются привлечь внимание президента и правительства, а вторые полагают , что нужно договариваться на местном уровне. TUT.BY пообщался с предпринимателями, которые уже столкнулись с проблемой, и узнал, как они ее решают.





Что вообще происходит?

Напомним, недавно в Совет по развитию предпринимательства поступило обращение председателя РОО «Перспектива» Анатолия Шумченко к президенту с проблемой работы ИП без наемных лиц . Он инициировал внесение изменений и дополнений в законодательство, чтобы и на ИП распространялся Закон о труде и нормах рабочей недели. Он отмечает, что «по законодательству предусмотрено безусловное обеспечение предпринимателями функционирования торговых точек на рынках и в торговых центрах, в соответствии установленным последними режимами работы». В результате ИП, не привлекающие наемных работников, «вынуждены находиться на рабочих местах по 6−7 дней в неделю, по 8−10 и более часов ежедневно».

Далее в бизнес-союз предпринимателей и юрлиц «Конструктивный диалог» поступило заявление с просьбой передать в Совет обращение, под которым уже больше 350 подписей от членов бизнес-союза и ИП, недовольных инициативой Шумченко . Директор бизнес-союза Жанна Рогова подчеркивает, что «Конструктивный диалог» не поддерживает обращение «Перспективы», считая, что все проблемы, которые указывает Шумченко, решаются на местном уровне. Мол, торговый объект должен, но не обязан соответствовать режиму работы торгового центра. Индивидуальный предприниматель имеет право согласовать свой режим работы торгового объекта с арендатором — половина ИП так работает. Это вопрос договоренностей. «Нет смысла „зарегулировать“ этот вопрос, усложняя работу предпринимателей», — аргументирует Жанна Рогова.

Она рассказала, что в бизнес-союз «Конструктивный диалог» на вечер 19 ноября передано 359 подписей ИП из Гомеля, Светлогорска, Гродно (есть в распоряжении редакции). Предприниматели из других городов и райцентров продолжают сбор подписей под заявлением о том, что не наделяли Анатолия Шумченко полномочиями обращаться к властям от их имени, и просят обращаться только от членов «Перспективы» согласно протоколу и за личной подписью.

Предприниматели: «Платим аренду, обеспечиваем работу ТЦ и зарплату администрации рынка — но мы ей не подчиняемся!»

Предприниматели гродненского торгового центра «Корона» жалуются, что им приходится работать по 8−10 часов в день 7 дней в неделю. Собрали более 180 подписей под письмом, которое направили в Гродненский облисполком. Казалось бы, что плохо-то: больше времени работаешь — больше зарабатываешь! Но не все так просто. Мы пообщались с гродненскими предпринимателями и администрацией торгового центра и попытались разобраться в непростой ситуации, где все правы и не правы одновременно.





В одном из боксов в зале «Г» торгового центра «Корона» собрались около 15 предпринимателей — активисты и члены совета рынка. Люди не хотят, чтобы мы публиковали их имена, однако они есть в редакции и под официальными обращениями предпринимателей к властям. Говорят, перебивая друг друга, жалуются: администрация торгового центра ввела штрафы за опоздание на работу, за отсутствие на рабочем месте, а еще за закрытие точки раньше, чем закрывается сам торговый центр.

— «Корона» сейчас начала работать 7 дней в неделю. Некоторые залы — до 19.00, некоторые — до 20.00. В будние дни открывается в 11.00, в выходные — в 10.00 Получается, что те ипэшники, у которых нет продавцов, работают без выходных по 9−10 часов в сутки, — предприниматели рассказывают, что стало практически невозможно вырваться, например, к врачу или отойти на несколько часов по своим делам.

— При этом, если я ухожу с рабочего места, то у меня на входе висит табличка с номером телефона: всегда можно позвонить. Большинство наших клиентов — это постоянные покупатели, и работа у нас выглядит так: мне может позвонить человек и попросить задержаться или выйти раньше, если ему надо что-то купить. Естественно, я заинтересован в продаже и пойду навстречу клиенту. И никогда никто не жаловался. Логика проста: чем больше мы будем работать, тем больше будем получать. Однако нам тоже нужны и отдых, и выходные, — рассказывает один из предпринимателей.





— В зале «Д», где есть развлекательный сегмент, точки работают еще дольше. Нам обещали, что, если будем работать по удлиненному графику, стоимость аренды станет ниже. Так и было несколько месяцев, а потом ее увеличили. Мы спросили администрацию, почему так происходит. Нам ответили, что так нас «наказывают»: мол, мы же все равно не находимся все время на рабочем месте. А мы работаем! И если у кого-то была закрыта точка, то это единичные случаи. Может быть, человек куда-то вышел в тот момент, когда из администрации пришли проверяющие. Мало того, нас стали отмечать с утра, когда мы приходим на работу, и вечером — когда уходим. Это уже какие-то отношения нанимателя с подчиненными! Но мы платим аренду и обеспечиваем работу торгового центра и зарплату администрации рынка. Но мы ей не подчиняемся! И имеем право самостоятельно устанавливать свой график работы. Предприниматель, если идут покупатели, сам будет работать до самого конца. Но обычно последние два часа работы нашего торгового центра мы просто сидим в пустых залах, — жалуются люди.

По их словам, сейчас не проблема взять наемного работника, однако рентабельность многих торговых точек в таком случае будет очень низкой.





— Все должно быть рационально. У меня одна торговая точка. Я и продавец, и грузчик, и уборщик, и поставщик товара, который я сам же и привожу. Что-то зарабатываю. И вот ситуация: ездил в один из дней за товаром, объявление о своем отсутствии повесил, телефон написал. Точка, естественно, не работает — получил штраф. И так два раза. При этом штрафы идут не отдельной строкой, а их, например, записывают в «коммуналку». Получается, я сейчас должник по обязательным платежам арендодателю, потому что не хочу оплачивать штрафы. Я с ними не согласен, но это уже основание расторгнуть со мной договор. Вот такая ситуация. Да, я могу нанять работника, но сами считайте: это плюс зарплата, плюс отчисления в соцфонд. Прибыли при таком раскладе у меня не будет. Тогда зачем работать? — рассказывает один из предпринимателей ТЦ «Корона».

Мужчина говорит, что «на многих висят штрафы».

— У меня соседка по боксу — молодая мама. У нее двое маленьких детей. Один совсем маленький — 7 месяцев, второй ходит в садик. Она работает. И, конечно, время от времени сама забирает старшего, когда папа и бабушки не могут. И вот у нее два штрафа. Она писала письмо в администрацию рынка, чтобы ей их сняли и получила отказ. Вот и все, —





Представители общественного объединения «Перспектива» несколько месяцев назад написали в МАРТ обращение, где, помимо прочих вопросов, говорили о нормировании рабочего дня у предпринимателей.

Пришел ответ, в котором говорится, что «индивидуальные предприниматели самостоятельно устанавливают режим работы торговых объектов, в то числе расположенных в торговых центрах (за исключением режима работы таких объектов после 23.00 и до 7.00, который подлежат согласованию с местными исполнительными и распорядительными органами по месту нахождения таких объектов). При этом режим работы торговой точки может отличатся от режима работы торгового центра, в котором индивидуальный предприниматель арендует площади». Также в документе написано, что информации о конфликтах по поводу установления режима работы торговых точек с администрациями рынков в МАРТ не поступало.

— Согласно ответу министерства, мы можем самостоятельно определять свой режим работы — так почему получаем за это штрафы? — негодуют гродненские ипэшники.

Люди говорят: мы бы хотели без всяких законодательных изменений, договариваться со администрацией ТЦ сами, в индивидуальном порядке, чтобы всем было хорошо и выгодно — как это сейчас предусмотрено законом. Но — не получается.





Шумченко: «Ипэшники должны проводить на своем рабочем месте чуть ли не по 70 часов в неделю»

Председатель общественного объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко говорит, что проблема затрагивает не только гродненских предпринимателей, но и многих ИП по всей Беларуси. А еще, по его мнению, можно говорить о так называемой «дыре в законодательстве».

— На практике получается, что декрет № 7, который должен был бы защищать интересы ИП, не работает. Согласно ему и ответу МАРТ, режим труда устанавливают сами предприниматели, однако мы видим, что так происходит не везде: в их договорах с арендодателем прописано, что торговая точка должна работать с такого времени и до такого — то есть столько же, сколько работает торговый центр. Не выполняешь условия договора — это основание для его расторжения, — рассказывает Анатолий Шумченко. — С другой стороны, Минтруда нам говорит, что на ИП не распространяется Закон о труде и нормах рабочей недели. Мол, решение вопроса надо искать в гражданском праве, ведь между предпринимателем и арендодателем заключен договор.

По мнению Анатолия Шумченко, таким образом ухудшается положение ИП.

— Они должны проводить на своем рабочем месте чуть ли не по 70 часов в неделю. Именно в гродненском торговогом центре «Корона» «Перспектива» и совет рынка провели встречу с администрацией. Конструктива не получилось. Мы хотели донести то, что администрация не вправе штрафовать предпринимателей за режим работы и предлагали как-то снять проблему со штрафами, однако получили отказ. Все, что услышали: условия договоров можно оспаривать через суд, — говорит Анатолий Шумченко.



Письмо МАРТ

Администрация рынка: «Это не дело, когда вечером из почти 500 арендаторов работает 30 или 40»

В администрации ТЦ говорят, что хотят изменить работу торгового центра «Корона», постепенно отойти от концепта просто рынка и привлечь сюда больше покупателей, от чего выиграют все. В противном же случае, если количество посетителей будет уменьшаться, то в какой-то момент нынешние продавцы обанкротятся и не смогут здесь дальше работать — что, конечно, плохо для всех. Поэтому администрация рынка постепенно увеличивает часы работы торгового центра, проводит ротацию арендаторов и делает ремонт в помещениях, перепрофилируя их под большие магазины.

Однако, как говорит генеральный директор ИООО «Корона» Кирилл Дорошук, небольшие точки останутся основными арендаторами: «Но для того, чтобы все зарабатывали, надо менять подход к делу и привлекать на рынок новых покупателей. И сделать это можно, в том числе, и за счет увеличения рабочего времени».



Кирилл Дорошук

— Мы требуем от предпринимателей немного: если вы куда-то уходите, уезжаете — обозначьте это, предупредите и нас, и покупателей. Но если это происходит систематически? Мы долгое время шли на поводу у ИП. Например, решили, что будем делать скидки по аренде, если люди будут дольше работать, однако через какое-то время выясняется: скидка есть, ИП на месте — нет. И это не дело, когда вечером из почти 500 арендаторов работает 30 или 40. Есть и ситуации, когда человек работает только полдня. Хорошо: тогда мы предлагаем большую арендную плату. Есть два варианта — ты либо остаешься, либо уходишь.

Кирилл Дорошук говорит, что штрафы не приносят администрации каких-то больших прибылей, это лишь мера воздействия и стимулирование работы. Расторгать договоры с ипэшниками из-за штрафов в администрации «Короны» не будут.