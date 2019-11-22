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«Работа без выходных по 10 часов». Предприниматели жалуются на рабочий график и штрафы от ТЦ
Источник материала: Tut.by
У индивидуальных предпринимателей новый проблемный вопрос — их ненормированный рабочий график. Некоторым ИП, которые не нанимают работников, приходится трудиться по 8−10 часов в день с одним выходным (а порой и вовсе без него) в неделю. Но предприниматели расходятся во мнении, как решать этот вопрос: одни
Что вообще происходит?
Напомним, недавно в Совет по развитию предпринимательства поступило обращение председателя РОО «Перспектива» Анатолия Шумченко
Далее в бизнес-союз предпринимателей и юрлиц «Конструктивный диалог» поступило заявление с просьбой передать в Совет обращение, под которым уже больше
Она рассказала, что в бизнес-союз «Конструктивный диалог» на вечер 19 ноября передано 359 подписей ИП из Гомеля, Светлогорска, Гродно (есть в распоряжении редакции). Предприниматели из других городов и райцентров продолжают сбор подписей под заявлением о том, что не наделяли Анатолия Шумченко полномочиями обращаться к властям от их имени, и просят обращаться только от членов «Перспективы» согласно протоколу и за личной подписью.
Предприниматели: «Платим аренду, обеспечиваем работу ТЦ и зарплату администрации рынка — но мы ей не подчиняемся!»
Предприниматели гродненского торгового центра «Корона» жалуются, что им приходится работать по 8−10 часов в день 7 дней в неделю. Собрали более 180 подписей под письмом, которое направили в Гродненский облисполком. Казалось бы, что плохо-то: больше времени работаешь — больше зарабатываешь! Но не все так просто. Мы пообщались с гродненскими предпринимателями и администрацией торгового центра и попытались разобраться в непростой ситуации, где все правы и не правы одновременно.
В одном из боксов в зале «Г» торгового центра «Корона» собрались около 15 предпринимателей — активисты и члены совета рынка. Люди не хотят, чтобы мы публиковали их имена, однако они есть в редакции и под официальными обращениями предпринимателей к властям. Говорят, перебивая друг друга, жалуются: администрация торгового центра ввела штрафы за опоздание на работу, за отсутствие на рабочем месте, а еще за закрытие точки раньше, чем закрывается сам торговый центр.
— «Корона» сейчас начала работать 7 дней в неделю. Некоторые залы — до 19.00, некоторые — до 20.00. В будние дни открывается в 11.00, в выходные — в 10.00 Получается, что те ипэшники, у которых нет продавцов, работают без выходных по 9−10 часов в сутки, — предприниматели рассказывают, что стало практически невозможно вырваться, например, к врачу или отойти на несколько часов по своим делам.
— При этом, если я ухожу с рабочего места, то у меня на входе висит табличка с номером телефона: всегда можно позвонить. Большинство наших клиентов — это постоянные покупатели, и работа у нас выглядит так: мне может позвонить человек и попросить задержаться или выйти раньше, если ему надо что-то купить. Естественно, я заинтересован в продаже и пойду навстречу клиенту. И никогда никто не жаловался. Логика проста: чем больше мы будем работать, тем больше будем получать. Однако нам тоже нужны и отдых, и выходные, — рассказывает один из предпринимателей.
— В зале «Д», где есть развлекательный сегмент, точки работают еще дольше. Нам обещали, что, если будем работать по удлиненному графику, стоимость аренды станет ниже. Так и было несколько месяцев, а потом ее увеличили. Мы спросили администрацию, почему так происходит. Нам ответили, что так нас «наказывают»: мол, мы же все равно не находимся все время на рабочем месте. А мы работаем! И если у кого-то была закрыта точка, то это единичные случаи. Может быть, человек куда-то вышел в тот момент, когда из администрации пришли проверяющие. Мало того, нас стали отмечать с утра, когда мы приходим на работу, и вечером — когда уходим. Это уже какие-то отношения нанимателя с подчиненными! Но мы платим аренду и обеспечиваем работу торгового центра и зарплату администрации рынка. Но мы ей не подчиняемся! И имеем право самостоятельно устанавливать свой график работы. Предприниматель, если идут покупатели, сам будет работать до самого конца. Но обычно последние два часа работы нашего торгового центра мы просто сидим в пустых залах, — жалуются люди.
По их словам, сейчас не проблема взять наемного работника, однако рентабельность многих торговых точек в таком случае будет очень низкой.
— Все должно быть рационально. У меня одна торговая точка. Я и продавец, и грузчик, и уборщик, и поставщик товара, который я сам же и привожу. Что-то зарабатываю. И вот ситуация: ездил в один из дней за товаром, объявление о своем отсутствии повесил, телефон написал. Точка, естественно, не работает — получил штраф. И так два раза. При этом штрафы идут не отдельной строкой, а их, например, записывают в «коммуналку». Получается, я сейчас должник по обязательным платежам арендодателю, потому что не хочу оплачивать штрафы. Я с ними не согласен, но это уже основание расторгнуть со мной договор. Вот такая ситуация. Да, я могу нанять работника, но сами считайте: это плюс зарплата, плюс отчисления в соцфонд. Прибыли при таком раскладе у меня не будет. Тогда зачем работать? — рассказывает один из предпринимателей ТЦ «Корона».
Мужчина говорит, что «на многих висят штрафы».
— У меня соседка по боксу — молодая мама. У нее двое маленьких детей. Один совсем маленький — 7 месяцев, второй ходит в садик. Она работает. И, конечно, время от времени сама забирает старшего, когда папа и бабушки не могут. И вот у нее два штрафа. Она писала письмо в администрацию рынка, чтобы ей их сняли и получила отказ. Вот и все, —
Представители общественного объединения «Перспектива» несколько месяцев назад написали в МАРТ обращение, где, помимо прочих вопросов, говорили о нормировании рабочего дня у предпринимателей.
Пришел ответ, в котором говорится, что «индивидуальные предприниматели самостоятельно устанавливают режим работы торговых объектов, в то числе расположенных в торговых центрах (за исключением режима работы таких объектов после 23.00 и до 7.00, который подлежат согласованию с местными исполнительными и распорядительными органами по месту нахождения таких объектов). При этом режим работы торговой точки может отличатся от режима работы торгового центра, в котором индивидуальный предприниматель арендует площади». Также в документе написано, что информации о конфликтах по поводу установления режима работы торговых точек с администрациями рынков в МАРТ не поступало.
— Согласно ответу министерства, мы можем самостоятельно определять свой режим работы — так почему получаем за это штрафы? — негодуют гродненские ипэшники.
Люди говорят: мы бы хотели без всяких законодательных изменений, договариваться со администрацией ТЦ сами, в индивидуальном порядке, чтобы всем было хорошо и выгодно — как это сейчас предусмотрено законом. Но — не получается.
Шумченко: «Ипэшники должны проводить на своем рабочем месте чуть ли не по 70 часов в неделю»
Председатель общественного объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко говорит, что проблема затрагивает не только гродненских предпринимателей, но и многих ИП по всей Беларуси. А еще, по его мнению, можно говорить о так называемой «дыре в законодательстве».
— На практике получается, что декрет № 7, который должен был бы защищать интересы ИП, не работает. Согласно ему и ответу МАРТ, режим труда устанавливают сами предприниматели, однако мы видим, что так происходит не везде: в их договорах с арендодателем прописано, что торговая точка должна работать с такого времени и до такого — то есть столько же, сколько работает торговый центр. Не выполняешь условия договора — это основание для его расторжения, — рассказывает Анатолий Шумченко. — С другой стороны, Минтруда нам говорит, что на ИП не распространяется Закон о труде и нормах рабочей недели. Мол, решение вопроса надо искать в гражданском праве, ведь между предпринимателем и арендодателем заключен договор.
По мнению Анатолия Шумченко, таким образом ухудшается положение ИП.
— Они должны проводить на своем рабочем месте чуть ли не по 70 часов в неделю. Именно в гродненском торговогом центре «Корона» «Перспектива» и совет рынка провели встречу с администрацией. Конструктива не получилось. Мы хотели донести то, что администрация не вправе штрафовать предпринимателей за режим работы и предлагали как-то снять проблему со штрафами, однако получили отказ. Все, что услышали: условия договоров можно оспаривать через суд, — говорит Анатолий Шумченко.
Администрация рынка: «Это не дело, когда вечером из почти 500 арендаторов работает 30 или 40»
В администрации ТЦ говорят, что хотят изменить работу торгового центра «Корона», постепенно отойти от концепта просто рынка и привлечь сюда больше покупателей, от чего выиграют все. В противном же случае, если количество посетителей будет уменьшаться, то в какой-то момент нынешние продавцы обанкротятся и не смогут здесь дальше работать — что, конечно, плохо для всех. Поэтому администрация рынка постепенно увеличивает часы работы торгового центра, проводит ротацию арендаторов и делает ремонт в помещениях, перепрофилируя их под большие магазины.
Однако, как говорит генеральный директор ИООО «Корона» Кирилл Дорошук, небольшие точки останутся основными арендаторами: «Но для того, чтобы все зарабатывали, надо менять подход к делу и привлекать на рынок новых покупателей. И сделать это можно, в том числе, и за счет увеличения рабочего времени».
— Мы требуем от предпринимателей немного: если вы куда-то уходите, уезжаете — обозначьте это, предупредите и нас, и покупателей. Но если это происходит систематически? Мы долгое время шли на поводу у ИП. Например, решили, что будем делать скидки по аренде, если люди будут дольше работать, однако через какое-то время выясняется: скидка есть, ИП на месте — нет. И это не дело, когда вечером из почти 500 арендаторов работает 30 или 40. Есть и ситуации, когда человек работает только полдня. Хорошо: тогда мы предлагаем большую арендную плату. Есть два варианта — ты либо остаешься, либо уходишь.
Кирилл Дорошук говорит, что штрафы не приносят администрации каких-то больших прибылей, это лишь мера воздействия и стимулирование работы. Расторгать договоры с ипэшниками из-за штрафов в администрации «Короны» не будут.
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Казалось бы, что плохо-то: больше времени работаешь - больше зарабатываешь! Но не все так просто. TUT.BY пообщался с гродненскими предпринимателями и администрацией...
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