Друг педофила и сам педофил. Во что вляпался сын королевы Елизаветы II?

Источник материала: Аргументы и факты

Хуже не бывает

93-летняя королева Великобритании Елизавета II, побившая все рекорды по длительности правления среди британских монархов, переживает не лучшие времена. Королевский биограф Эндрю Норман Уилсон, написавший колонку для Daily Mail, назвал 2019 год не просто плохим для королевы, а наихудшим за весь период ее правления.

Дело не только в том, что страна никак не может решить вопрос выхода из ЕС, а правительство не имеет устойчивой поддержки в парламенте. Огромное количество проблем королеве доставили ближайшие родственники.

Внук Гарри со своей супругой Меган Маркл из неловких ситуаций попросту не вылезают. Любимый супруг Филипп, которому сейчас 98 лет, в январе 2019 года спровоцировал автоаварию, в результате чего пострадали две женщины. Внучка Зара была уличена СМИ в получении крупных финансовых пожертвований от миллионера из Гонконга Джонни Хона.

Но вишенкой на торте стал скандал, в который вляпался сын королевы, принц Эндрю.

59-летний Эндрю, герцог Йоркский, в свое время выпил немало крови у венценосной мамы, разводясь со своей супругой Сарой Фергюсон. Произошло это в 1992 году, когда помимо Эндрю рвала брачные узы его сестра принцесса Анна, а брак наследника престола принца Чарльза с принцессой Дианой трещал по швам. Пресса смаковала подробности происходящего, а Елизавета II вынуждена была в одиночку спасать престиж монархии.

Отставка по-королевски

Но сейчас все гораздо хуже. Королеве пришлось принять отставку непутевого отпрыска, который отныне не будет исполнять официальные обязанности члена королевской семьи.

В заявлении, распространенном пресс-службой принца Эндрю, говорится: «Обстоятельства, касающиеся дружбы, которая ранее связывала меня с Джеффри Эпштейном, стали серьезным препятствием для работы, которую ведет моя семья, а также для многих организаций и благотворительных обществ, которые я поддерживаю... Я попросил у Ее Величества разрешения прекратить исполнение своих публичных обязанностей... Я безоговорочно сожалению о решении поддерживать знакомство с Эпштейном».

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66-летнего американского финансиста Джеффри Эпштейна нашли мертвым в камере предварительного заключения 10 августа 2019 года. Он не захотел жить после того, как понял, что репутация его разрушена навсегда, а впереди лишь годы тюремного заключения, выйти из которого он уже не сможет.

«Славный парень» Джеффри Эпштейн и его тайны

Успешный предприниматель, филантроп, обладатель состояния, которое оценивалось в миллиарды долларов, Эпштейн дружил со звездами кино, эстрады, политиками, венценосными особами. «Славным парнем» Джеффри считали Вуди Аллен, Билл Клинтон, Дональд Трамп, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, Тони Блэр и многие другие.

Репутация Эпштейна начала рушиться в 2005 году, когда некая женщина обратилась в полицейское управление города Палм-Бич, сообщив, что ее 14-летняя падчерица побывала в особняке Эпштейна. Во время визита несовершеннолетней предложили за 300 долларов раздеться до белья и сделать массаж хозяину особняка.

Начатое расследование шло медленно, но спустя год агенты ФБР побывали в доме Эпштейна, найдя немало интересного, в том числе скрытые камеры, а также большое количество специфических фотографий девушек, многим из которых на вид не было 18 лет.

В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что Эпштейн не только платил малолеткам за массаж себя любимого, но и предлагал их услуги своим влиятельным друзьям.

Миллиардер щедро платил адвокатам, которые всеми силами пытались спасти его от надвигающейся катастрофы. В итоге им удалось выбить у прокуратуры выгодную Эпштейна сделку — в отношении него не выдвигается обвинений федерального уровня, а он признает себя виновным в принуждении к проституции девушки моложе 18 лет. За это миллиардер получил 18 месяцев тюремного заключения. Кроме того, он обязался не оспаривать гражданские иски, поданные 40 женщинами.

Условия сделки возмутили американскую общественность. Несмотря на то, что Эпштейн действительно оплачивал суммы, присужденные женщинам судами, выходило так, что человек, систематически развращавший несовершеннолетних, не понес серьезного наказания.

Близкий друг и потребитель секс-услуг?

Начались бесконечные судебные тяжбы, в ходе которых адвокаты, представляющие интересы женщин, в юности вовлеченных Эпштейном в сексуальные утехи, добивались отмены сделки миллиардера с правосудием.

В 2019 году оборона Эпштейна рухнула. За ним снова пришли, и на сей раз в ходе обыска были обнаружены доказательства того, что миллиардер не просто вступал в сексуальные контакты с несовершеннолетними, но и принуждал их оказывать интимные услуги состоятельным персонам.

6 июля 2019 года Эпштейн был вновь арестован. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка выдвинула против него обвинения в секс-торговле и заговоре с целью торговли несовершеннолетними для секса.

Осознав, что улик на сей раз более чем достаточно, Эпштейн сам определил для себя меру наказания и привел ее в исполнение.

Среди многочисленных друзей Эпштейна фигурировало и имя принца Эндрю. Причем следователи, обыскивавшие дом миллиардера-педофила, обнаружили в его записях аж 16 разных телефонных номеров принца, включая два во дворцах королевской семьи. Это свидетельствовало о том, что дружба Джеффри и сына английской королевы была весьма тесной.

Более того, на принца прямо указывали как на человека, которому Эпштейн подкладывал в кровать малолеток.

В 2015 году американка Вирджиния Джуффр, в девичестве Робертс, показала под присягой, что в возрасте 17 лет Эпштейн фактически превратил ее в секс-рабыню. Одним из людей, с которыми ее заставляли вступать в интимную связь, по утверждению пострадавшей, был принц Эндрю.

Сам герцог Йоркский все отрицал, и заводить на него дело не стали. Однако нехорошее слово «педофил» шлейфом следует за ним вот уже несколько лет.

Интервью как приговор

Принц добил себя сам. В ноябре 2019 года он решил дать интервью Би-би-си, в котором попытался объяснить свои отношения с Эпштейном. Эта беседа, по мнению экспертов, стала настоящей катастрофой. Герцог Йоркский заявил, что дружбе с Эпштейном не жалеет, так как это предоставило ему немало возможностей узнать новое о бизнесе и торговле. Не жалеет принц и о том, что регулярно останавливался в доме миллиардера, так как это было «удобно».

«Сожалею ли я о том, что он явно вел себя неподобающим образом? Да», — сказал принц.

Ошарашенная репортер переспросила: «Неподобающим образом? Он был сексуальным преступником».

«Да, извините, я пытался быть вежливым, выражая мысль, что он был сексуальным преступником», — поправился герцог Йоркский. Что касается интимной связи с Вирджинией Джуффр, то он в интервью продолжал ее отрицать, утверждая, что может заявить это под присягой.

Обозреватель по делам королевской семьи Дикки Арбитер, в прошлом сотрудник пресс-офиса Букингемского дворца, заявил: «Я думаю, он сам пошел напролом, решив, что все сделает без всяких советов. Любой разумный человек, знакомый с пиаром, всплеснул бы руками в ужасе от одной только мысли, что принц усядется перед телекамерой и начнет объяснять свои действия и свою дружбу с Джеффри Эпштейном».

Если бы принц в этой ситуации не говорил ничего, он остался бы просто человеком, в биографии, которого была сомнительная страница. Теперь же сына Елизаветы II считают нераскаявшимся педофилом.

Вообразить, что беспутного представителя династии Виндзоров отдадут в руки правосудия, очень сложно. Однако на публике Эндрю определенно лучше не появляться, ибо всякий раз ему будут припоминать друга-педофила и собственную тягу к несовершеннолетним.

А королеве Елизавете II можно только посочувствовать. Кажется, ее отпрыски способны похоронить институт английской монархии в кратчайшие сроки.