Надбавка за красоту. Как привлекательная внешность влияет на успех в карьере и бизнесе

Источник материала: Ежедневник



фото: press.lv

Красивые лицо, фигура и одежда делают продвижение по карьерной лестнице быстрее и позволяют увеличить доход. Эксперты в разных странах считают это аксиомой, и пример белоруски Марии Василевич, ставшей депутатом в 22 года, - яркая тому иллюстрация.

Два года назад стюардессы «Аэрофлота» Евгения Магурина и Ирина Иерусалимская доказали в суде, что стали жертвами дискриминации по признаку внешнего вида со стороны работодателя. Размер их одежды превышал максимально допустимый компанией 48-й. «Аэрофлот» даже рассчитал дополнительные расходы, которые несет из-за «бодипозитивных» стюардесс. Девушки утверждали, что из их зарплаты производятся незаконные вычеты. Суд встал на защиту стюардесс и обязал работодателя выплатить компенсации.

Тот факт, что рекрутеры обращают внимание на облик сотрудников, подтверждает исследование, проведенное порталом SuperJob для Forbes .

Влияние внешности на успехи в карьере — острый вопрос, который изучают во всем мире уже тридцать лет. Авторы американского научно-популярного журнала Harvard Business Review (HBR) в недавнем исследовании также рассмотрели несправедливые преимущества, которые получают привлекательные люди на работе, и предложили средство для борьбы с этим явлением.

Красавцы в плюсе

Лукизм, или предвзятое отношение к человеку из-за его внешних данных, по мнению авторов HBR, в обществе обсуждается довольно редко. Но бонусы, которые получают красивые люди на рынке труда, не раз становились поводом для научных публикаций. Большинство ученых считают, что физически привлекательные люди чаще успешно проходят собеседования, быстрее продвигаются по карьерной лестнице и получают более высокую зарплату, чем их непривлекательные коллеги. С предвзятым отношением чаще всего сталкиваются сотрудники с лишним весом или большим количеством заметных татуировок, а также «странно одетые» и в целом «не соответствующие доминирующим эстетическим критериям общества».

Исследования также показывают, что менее привлекательных людей чаще увольняют, им сложнее устроиться на работу. Группа ученых из США и Чили провела эксперимент: разослали 11 000 резюме с фотографиями кандидатов разной степени привлекательности на различные вакансии. Оказалось, что людям с приятной внешностью (и мужчинам, и женщинам) на 36% чаще перезванивали, чем менее привлекательным кандидатам или обладателям резюме без фотографии.

Внешность играет роль не только на этапе приема на работу, но и существенно влияет на уровень дохода. По подсчетам HBR, красивые люди в среднем получают на 10-15% больше, чем их непривлекательные коллеги с похожими компетенциями.

Эпоха #MeToo

Понятие красоты неоднозначно. По мнению Татьяны Доляковой, основательницы кадрового агентства ProPersonnel, при построении карьеры играют роль не столько приятные черты лица или параметры фигуры, сколько презентабельный вид, ухоженность и аккуратность. «Опрятен ли кандидат? Совпадает ли его внешний вид с ценностями и дресс-кодом компании?» — перечисляет основные требования к соискателям представитель Superjob Сергей Светоченко. Такой подход — норма, так как работодатели часто воспринимают сотрудника как лицо компании, говорит Владимир Масленников, вице-президент инвестиционной компании QBF: «У нас с недоверием относятся к кандидатам, которые не склонны соблюдать деловой этикет. Невольно закрадываются подозрения, что молодой человек, не выгладивший рубашку, с таким же пренебрежением отнесется к клиенту».

Но не всегда требования работодателя ограничиваются опрятностью и корпоративным дресс-кодом — часто дело доходит до дискриминации из-за лишнего веса или «недостаточно красивого» лица. «Многие руководители, например, до сих пор считают полных ленивыми, безответственными и часто не хотят близко контактировать с ними, особенно в деловых отношениях. И таких стереотипов много», — говорит Наталья Землянухина, блогер, автор бодипозитивного проекта «Со мной все так».

Михаил Спектор, основатель консалтинговой компании Marketing Partners и диджитал-агентства Sternmedia, признается, что однажды нанял на работу человека, который был ему «неприятен внешне»: «Взяли за профессионализм». Однако преодолеть предубеждение предприниматель не смог — через некоторое время сотруднику пришлось перейти на удаленную работу.

Феминистка, создательница видеоблога nixelpixel Ника Водвуд тоже стала свидетельницей дискриминации по внешности. В диджитал-агентство, где она работала на старте карьеры, искали офис-менеджера. Начальники разглядывали фотографии соискательниц в соцсетях, а потом бурно обсуждали их внешность после интервью, вспоминает Водвуд. «У «некрасивых» или с необычной внешностью, например с острыми ушами, не было шансов. Это было очень неприятно слушать, а потом смотреть в зеркало и задавать себе вопрос, как здесь смотрят на тебя и обсуждают ли так же тебя», — рассказывает она.

Для некоторых собеседников Forbes подобные истории, впрочем, не удивительны. «К красивым лучше относятся. Это факт. Я всегда обращаю внимание на внешность», — говорит Никита Зайцев, директор по развитию бизнеса в международной партнерской сети Leadgid.

Еще один анонимный собеседник Forbes рассказал, что внешность помогла ему не только получить работу, но и дважды завязать романы с рекрутерами. Насколько большую роль в его назначениях сыграла внешность, он оценить не решился: «Отвечать на такой вопрос по времена #MeToo (движение против сексуального насилия и домогательств. — Forbes) и осуждения хараcсмента не буду». Сейчас он занимает должность директора по маркетингу и продажам и участвует в подборе персонала. «Придерживаюсь принципа, что человек должен быть приятен, должна быть химия между будущими коллегами или сотрудником и начальником», — рассказывает менеджер. Резюме соискателей он отбирает по фотографии. У кандидата должны быть опрятный вид, симметричное лицо, хорошая фигура и индекс массы в пределах нормы — только тогда можно переходить к изучению опыта соискателя, не смущаясь перечисляет собеседник Forbes.

Из гадкого утенка

Давление в вопросах внешности со стороны работодателей неприемлемо, но иногда необходимость преображения понимают сами сотрудники, говорит Татьяна Бондаренко, стилист-имиджмейкер, основательница школы образных решений IDEA-class. В ее практике был случай, когда кардинальное преображение помогло клиенту заключить крупную сделку. Мужчина договаривался о поставках большой партии товаров с топ-менеджером компании. Переговоры не задались. Тогда мужчина решил сменить имидж: легкий загар, борода-эспаньолка, новая форма бровей, стрижка, очки, одежда, парфюм и новый дизайн визитки. «Простой парень превратился в хваткого дельца, знающего рынок. В успех этой авантюры было сложно поверить. Однако его не узнали, и он получил контракт», — рассказывает Бондаренко.

Георгий Каракейян, директор по развитию агентства цифровых коммуникаций Molinos, считает, что профессиональные качества в работе важнее внешности, но к уловкам с имиджем тоже прибегал. В начале карьеры, когда занимался продажами, он носил очки с прозрачными стеклами, чтобы «выглядеть солиднее». «Важно чувствовать себя хорошо и комфортно, и тогда очки мне в этом помогали. Мне действительно казалось, что, когда я в очках, люди серьезней относятся к моим предложениям, на 50% конверсия была больше», — вспоминает Каракейян.

Кристина Ковальски, представитель израильской русскоязычной адвокатской коллегии «Эли Гервиц», признается, что долгое время была «абсолютно блеклая и совершенно естественная: с темно-русым цветом волос, без ярких ресниц и с губами-ниточками». «Всю свою сознательную жизнь я ощущала себя роковой брюнеткой с челкой, как у героини Умы Турман в фильме «Криминальное чтиво», с красными губами. Ну и взяла и поменялась», — вспоминает Ковальски. По ее словам, преображение подарило ей уверенность в себе, вслед за которым выросла производительность и уровень дохода — почти в два раза.

Стилист Илона Матушевская пережила депрессию из-за реакции окружающих на ее внешний вид, но теперь благодарна этому опыту. Она работала менеджером олимпийской чемпионки и часто посещала светские мероприятия и вела переговоры о контрактах на крупные суммы. Однажды Матушевской сказали, что она «хороший, толковый сотрудник, но выглядит не очень» и что ей не мешало бы поработать над стилем.

После критики Матушевская зациклилась на мыслях о мнении окружающих. Чтобы вернуть уверенность в себе, она обратилась за помощью к стилистам, а позже и вовсе сменила профессию, занявшись модой. «Внешний вид — это новый способ коммуникации, инструмент достижения цели. Внешность влияет на продажи и на увеличение средних чеков, поэтому работодателя можно понять — он болеет за свой бизнес. По внешнему виду сотрудника судят и о компании в целом, — рассуждает Матушевская. — Красивого человека хочется разглядывать, слушать и давать ему свое внимание и деньги». В ее практике были случаи, когда смена имиджа привела к увеличению дохода от 30% до 300%, переходу на новую работу и быстрому движению по карьерной лестнице, уверяет стилист.

Не родись красивой

Нередко яркая внешность мешает строить карьеру. «Красивых девушек иногда воспринимают как глупых и помешанных на своем внешнем виде», — считает блогер Карина Нигай. По словам Карины, многим ее работодателям было проще взять на работу «кого-то более скромного». «Работодатели думают, что такие люди более управляемые, работоспособные и покладистые», — заключает Нигай.

Залина Маршенкулова, создательница феминистского Telegram-канала «Женская власть», рассказывает, что с 23 лет занимала руководящие должности, но коллеги не воспринимали ее всерьез: «Бывало, люди думали, что я чья-то любовница. Но очень быстро переставали — потому что я отлично работала. Хотелось бы уже, чтобы женщин стали воспринимать как личностей, а не как украшение офиса или члена».

Высокой блондинке Анастасии Староверовой, основательнице IT-стартапа для нетворкинга Connect, постоянно приходится доказывать свою профпригодность. У девушки два красных диплома МГТУ им. Баумана (бакалавриат по специальности «Информатика и системы управления», магистратура по экономике), но из-за яркой внешности собеседники в это не верят. «Каждый третий задает каверзные вопросы и проверяет, знаю ли я формулы, а фразу «Агааа! Это все [успехи в учебе и бизнесе] потому, что ты симпатичная!» я слышу просто постоянно, — вздыхает Староверова. — В России не понимают, зачем красивой девушке нужно быть умной, — наверное, у нее какой-то коварный план, и она опасна».

Предпринимательница признается, что иногда нападки на внешность выходят за рамки приличий. Однажды ее проект участвовал в программе российского акселератора. Староверову добавили в общий чат конкурса, она представилась и коротко рассказала о проекте. «Посмотрев мой профиль в Facebook, другие участники чата стали писать: «Выйди и зайди не как проститутка», — рассказывает Староверова. — Действительно, зачем было идти в технический вуз и заниматься стартапами, если ты не ищешь мужа или не хочешь сомнительным путем заработать деньги».

Если хочешь, чтобы тебя воспринимали всерьез, красоту лучше «приглушать», соглашается Мария Дорошенко, экс-руководитель Центра общественных связей Роспатента, автор и ведущая блога «Чувство собственности». «Иначе эффект может быть непредсказуемым — вместо деловых предложений начнешь получать навязчивые неделовые, вместо поддержки и одобрения руководства и коллег — обесцененные достижения и множество слухов». По ее словам, режим «красотка» может приводить не только к невинному флирту со стороны мужчин, но и к зависти со стороны женщин. «Харассмент, саботаж, буллинг и прочие неприятные осложнения могут привести к конфликтам, срывам проектов и даже увольнению», — уверена Дорошенко.

Собеседница Forbes, которая пожелала остаться анонимной, прочувствовала все перечисленное на себе. Женщина устроилась в издательство, где ей начал оказывать знаки внимания заместитель гендиректора. Когда начальник узнал, что она встречается с другим молодым человеком, то уволил ее, «даже не скрывая причины».

Как бороться с дискриминацией на работе

Советы Евгении Магуриной, экс-бортпроводницы, выигравшей иск у «Аэрофлота»

Получить подтверждение

Сотрудникам, которые решатся пойти против работодателя, нужно иметь железобетонную психику, потому что доказать факт дискриминации часто непросто. Первым делом следует получить от работодателя юридический документ, который подтвердит их позицию. Мне повезло — работодатель написал официальное письмо, где открыто признал, что снижена часть зарплаты за несоответствие размерному ряду. Настолько люди были уверены, что мы никуда не пойдем.

Найти единомышленников

Желательно, чтобы это был независимый профсоюз, который играет на стороне сотрудника. Во многих авиакомпаниях их нет вообще либо они «ручные».

Обратиться в суд

К этому инструменту стоит прибегать, если удалось получить документы, подтверждающие дискриминацию со стороны работодателя, или если есть другие неоспоримые доказательства — например, свидетельства коллег. И запаситесь терпением. Дискриминацию по внешности доказать очень сложно, именно поэтому наше дело оказалось таким громким — в России сотрудники крайне редко выступали против работодателей. Это была нелегкая война.