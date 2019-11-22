На «Дожинках-2019» в Сморгони определили рекордсменов среди овощей

Источник материала: Вороновская газета











На своих участках трудолюбивые аграрии Гродненщины вырастили богатый урожай. Многие могут похвастаться небывалыми размерами своих овощей и невероятными их формами. Самые лучшие, на их взгляд, со всех уголков области привезли в столицу областных «Дожинок».







— На предложение принять участие в областной выставке-конкурсе «Дары зямелькі беларускай» на самый большой овощ откликнулись сельхозпредприятия области и просто сельчане, — рассказала член жюри Светлана Афанасьева. — Чтобы опредилить рекордсмена среди овощей, экспонаты взвешивались, учитывался их чистый вес. Если у он оказывался равным, то победитель выбирался с учетом оригинальности оформления.











Наверняка, лучше всех уродила тыква — ее выставили практически все районы. Важно «восседала» она на импровизированном подиуме. В шляпке, с венком на голове… Только успеваешь удивляться фантазии земляков. Самой большой оказалась тыква из Щучина. Завесила она аж целых 73,95 (!) килограмма. Наиболее «титулованные» овощи приехали из Кареличского района — кабачок завесил 10,04 кг, картофель — 1,42, а столовая свекла — 4,46 кг.





































— На праздник прибыла в составе делегации Кареличского района, — порадовалась успехам земляков председатель районной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Ирина Пеньковская. — Замечательный картофель сортом «пароли» вырастило частное научно-практическое предприятие «Ника». Елена Макар и Ирина Дубкова — свеклу и кабачок. Горжусь тем, что на выставке есть и выращенная моей мамой Таисой Иванчик тыква. Садит ее каждый год и угощает нас семечками. Папа любит кашу из тыквы, говорит, что она полезна для мужчин.









































На славу уродили у земледельцев Зельвенского района капуста (10,74 кг) и сахарная свекла (9,54), Мастовского — морковь (1,36 кг). Остальные овощи, к сожалению, были «не в моде».















Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.