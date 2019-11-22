ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На «Дожинках-2019» в Сморгони определили рекордсменов среди овощей

23.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

На «Дожинках-2019» в Сморгони определили рекордсменов среди овощей


На «Дожинках-2019» в Сморгони определили рекордсменов среди овощей

На своих участках трудолюбивые аграрии Гродненщины вырастили богатый урожай. Многие могут похвастаться небывалыми размерами своих овощей и невероятными их формами. Самые лучшие, на их взгляд, со всех уголков области привезли в столицу областных «Дожинок».


На «Дожинках-2019» в Сморгони определили рекордсменов среди овощей

— На предложение принять участие в областной выставке-конкурсе «Дары зямелькі беларускай» на самый большой овощ откликнулись сельхозпредприятия области и просто сельчане, — рассказала член жюри Светлана Афанасьева. — Чтобы опредилить рекордсмена среди овощей, экспонаты взвешивались, учитывался их чистый вес. Если у он оказывался равным, то победитель выбирался с учетом оригинальности оформления.


На «Дожинках-2019» в Сморгони определили рекордсменов среди овощей
На «Дожинках-2019» в Сморгони определили рекордсменов среди овощей

Наверняка, лучше всех уродила тыква — ее выставили практически все районы. Важно «восседала» она на импровизированном подиуме. В шляпке, с венком на голове… Только успеваешь удивляться фантазии земляков. Самой большой оказалась тыква из Щучина. Завесила она аж целых 73,95 (!) килограмма. Наиболее «титулованные» овощи приехали из Кареличского района — кабачок завесил 10,04 кг, картофель  — 1,42, а столовая свекла — 4,46 кг.


На «Дожинках-2019» в Сморгони определили рекордсменов среди овощей
На «Дожинках-2019» в Сморгони определили рекордсменов среди овощей
На «Дожинках-2019» в Сморгони определили рекордсменов среди овощей
На «Дожинках-2019» в Сморгони определили рекордсменов среди овощей
На «Дожинках-2019» в Сморгони определили рекордсменов среди овощей


На «Дожинках-2019» в Сморгони определили рекордсменов среди овощей
На «Дожинках-2019» в Сморгони определили рекордсменов среди овощей
На «Дожинках-2019» в Сморгони определили рекордсменов среди овощей

— На праздник прибыла в составе делегации Кареличского района, — порадовалась успехам земляков председатель районной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Ирина Пеньковская. — Замечательный картофель сортом «пароли» вырастило частное научно-практическое предприятие «Ника». Елена Макар и Ирина Дубкова — свеклу и кабачок. Горжусь тем, что на выставке есть и выращенная моей мамой Таисой Иванчик тыква. Садит ее каждый год и угощает нас семечками. Папа любит кашу из тыквы, говорит, что она полезна для мужчин.


На «Дожинках-2019» в Сморгони определили рекордсменов среди овощей
На «Дожинках-2019» в Сморгони определили рекордсменов среди овощей
На «Дожинках-2019» в Сморгони определили рекордсменов среди овощей
На «Дожинках-2019» в Сморгони определили рекордсменов среди овощей
На «Дожинках-2019» в Сморгони определили рекордсменов среди овощей
На «Дожинках-2019» в Сморгони определили рекордсменов среди овощей
На «Дожинках-2019» в Сморгони определили рекордсменов среди овощей

 


На «Дожинках-2019» в Сморгони определили рекордсменов среди овощей
На «Дожинках-2019» в Сморгони определили рекордсменов среди овощей

На славу уродили у земледельцев Зельвенского района капуста (10,74 кг) и сахарная свекла (9,54), Мастовского — морковь (1,36 кг). Остальные овощи, к сожалению, были «не в моде».


На «Дожинках-2019» в Сморгони определили рекордсменов среди овощей
На «Дожинках-2019» в Сморгони определили рекордсменов среди овощей
На «Дожинках-2019» в Сморгони определили рекордсменов среди овощей

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На своих участках трудолюбивые аграрии Гродненщины вырастили богатый урожай. Многие могут похвастаться небывалыми размерами своих овощей и невероятными их...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Работа без выходных по 10 часов». Предприниматели жалуются на рабочий график и штрафы от ТЦ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
23.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика