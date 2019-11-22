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В Сморгони официально открыли областные «Дажынкі-2019»: масштабный праздник и невероятные эмоции

23.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Сморгони официально открыли областные «Дажынкі-2019»: масштабный праздник и невероятные эмоции

С началом праздника гостей поздравили творческие коллективы.

Сегодня Сморгонь принимает главный праздник аграриев, венчающий окончание сельскохозяйственных работ. Со всех районов области приехали делегации. Прибыли и почетные гости праздника: председатель облисполкома Владимир Кравцов, помощник президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, председатель Гродненского областного Совета депутатов Игорь Жук, первый заместитель председателя облисполкома Иван Жук, заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович, а также председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Анатолий Лаппо. Почетных гостей встречал председатель Сморгонского райисполкома Геннадий Хоружик.

В Сморгони официально открыли областные «Дажынкі-2019»: масштабный праздник и невероятные эмоции

Многочисленные участники и гости фестиваля-ярмарки по традиции собрались у главной сцены, где торжественно открыли праздник. Каждый район приехал в столицу областных «Дажынак» с символичным снопом – символом нового урожая. Все эти «снопочки» составили в один большой дожиночный сноп, который возвысился над площадью почти на три метра.

В Сморгони официально открыли областные «Дажынкі-2019»: масштабный праздник и невероятные эмоции
В Сморгони официально открыли областные «Дажынкі-2019»: масштабный праздник и невероятные эмоции

И чтобы показать единство всех районов и трудовых коллективов области, Владимир Кравцов символично перевязал большой сноп шестиметровым рушником, на котором вышиты названия всех районов Гродненщины и эмблема праздника. Рушник специально к празднику вышивала местная мастерица Вероника Щуровская.

В Сморгони официально открыли областные «Дажынкі-2019»: масштабный праздник и невероятные эмоции

–  Общий «сноп» области составляет 1 миллион 463 тысячи тонн зерна, – с гордостью объявили со сцены ведущие.

В Сморгони официально открыли областные «Дажынкі-2019»: масштабный праздник и невероятные эмоции

С началом праздника гостей поздравили творческие коллективы: танцевальный коллектив «Мишутка», ансамбль танца «Вілляначка», ансамбль песни и танца имени Огинского. Дальше на главной праздничной сцене их сменили лучшие творческие коллективы области,  и до самого вечера здесь будут звучать музыка и песни. 

В Сморгони официально открыли областные «Дажынкі-2019»: масштабный праздник и невероятные эмоции

Впрочем, много интересного обещают гостям и подворья районов, каждое – со своим колоритом, уникальной программой и атмосферой. 

В Сморгони официально открыли областные «Дажынкі-2019»: масштабный праздник и невероятные эмоции
В Сморгони официально открыли областные «Дажынкі-2019»: масштабный праздник и невероятные эмоции
В Сморгони официально открыли областные «Дажынкі-2019»: масштабный праздник и невероятные эмоции
В Сморгони официально открыли областные «Дажынкі-2019»: масштабный праздник и невероятные эмоции
В Сморгони официально открыли областные «Дажынкі-2019»: масштабный праздник и невероятные эмоции

Уже с утра гостей приглашают тематические площадки, подворья районов Гродненской области. Дальше в продолжении праздника на главной сцене торжественно откроются «Дажынкі». В 15.00 в районном Центре культуры пройдет торжественная церемония чествования передовиков.

В Сморгони официально открыли областные «Дажынкі-2019»: масштабный праздник и невероятные эмоции

В течение дня будет работать детская площадка, на улице Советской пройдут театрализованные представления, у амфитеатра выберут победителей конкурса овощей-великанов, в парке разместится контактный зоопарк с сельскохозяйственными животными – такого тоже до этого дня не устраивали, появится и этнографический музей под открытым небом. Также в программе праздника спартакиада среди сельских жителей, концертные программы ведущих коллективов области, выставка художественных работ учащихся детских школ искусств, выставка-ярмарка мастеров народного творчества, показательные выступления кинологического центра.

В Сморгони официально открыли областные «Дажынкі-2019»: масштабный праздник и невероятные эмоции
В Сморгони официально открыли областные «Дажынкі-2019»: масштабный праздник и невероятные эмоции

Так что заскучать гостям уж точно не дадут. Праздник будет продолжаться до самого вечера. Гости и участники праздника даже несмотря на морозную погоду отмечают, что Сморгонь гостеприимно встречает «Дажынкі-2019».

Ольга Дешко, главный специалист по идеологической и социальной работе СПК «Сынковичи» Зельвенского района:

– Мы приехали из Зельвенского района и оченьприятно, сто сморгонская земля встретила нас так гостеприимно. Красивый уютный город, много гостей праздника.Так что настроение замечательное. Приятно быть частью большой семьи. Родной области желаем процветания, оставаться такой же дружной и сплоченной семьей.

В Сморгони официально открыли областные «Дажынкі-2019»: масштабный праздник и невероятные эмоции

Андрей Янюк, директор филиала «Жодишки» УПП «Сморгонский хлебопродукт»:

– Сегодня в городе большой праздник, много знакомых, коллег из нашего района, других регионов области. Очень приятно, что к нам в Сморгонь приехали все районы, мы к этому долго готовились, город благоустроен, похорошел. Уверен, что гости проведут этот день в хорошем настроении. А праздник запомнится им надолго. А мы, аграрии, подводим итоги работы. Считаю, что для погодных условий этого года урожай в моем хозяйстве получен хороший. Но всегда есть, куда расти и к чему стремиться.

В Сморгони официально открыли областные «Дажынкі-2019»: масштабный праздник и невероятные эмоции

Елена Михаленя, заместитель директора по идеологической работе РСКУП «Волковысское»:

– Мы рады вместе со всей областью отметить завершение трудового сельскохозяйственного года. Приехали большой делегацией – руководители, передовики… Также хотим поделиться с гостями своим хорошим настроением, поэтому привезли наши «молочные реки» и «пшеничные берега». Так приглашаем всех к нам на подворье. Будет интересно!

#дажынкі 2019
Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА
Фото: Вадима ГОЛОТИКА и Артема ТУРЛАЯ
https://grodnonews.by
 
 
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С началом праздника гостей поздравили творческие коллективы. Сегодня Сморгонь принимает главный праздник аграриев, венчающий окончание сельскохозяйственных...
 
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