Жители Сморгони об обновленном городе, «Дажынках» и эмоциях праздника

Источник материала: Вороновская газета





Обновленные фасады зданий, чистые улицы, отремонтированные дороги и тротуары – итог годовой работы строителей по подготовке Сморгони к областному фестивалю-ярмарке «Дожинки-2019» .

Мы спросили у сморгонцев и гостей города, каково же их впечатление от нового облика Сморгони.

Александр Егорович:

— Наш город давно ждал такого преображения. Строители – молодцы. Вы посмотрите, какие сейчас стали удобные тротуары и дороги!

Елизавета и Евгений:





— Нравится, как преобразился город. Мы довольны обновленными дорогами в Сморгони.

— Рады тому, что город при всех тех изменениях, которые выпали на его долю за этот год, не потерял своей изюминки.

Екатерина:





— За эти полгода в Сморгони проделана большая работа. Больше всего меня порадовало обновление пешеходного бульвара вдоль улицы Советской.

Александра:





— Я совсем недавно переехала в Сморгонь. До этого жила в России. Первое впечатление о Сморгони — чистый, уютный, красивый и по-европейски современный город.

Вита Станиславовна:





— Сморгонь заметно преобразилась за этот год. Приятно, что в нашем городе пройдет такой фестиваль, как «Дожинки», где представители всех районов Гродненщины увидят, в каком же прекрасном месте проходит этот праздник. Каждый день выхожу в город, любуюсь его красотой. Я коренная жительница Сморгони, поэтому мне вдвойне приятно видеть, какие изменения произошли здесь.

Валентина Степановна:





— За столь короткое время Сморгонь стала красивым и современным городом. Приятно гулять по улицам. Везде чистота и порядок. Главное – сохранить и приумножить эту красоту. Гостям, которые приедут на «Дожинки», я думаю, наш город понравится.

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