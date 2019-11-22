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Жители Сморгони об обновленном городе, «Дажынках» и эмоциях праздника

23.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Жители Сморгони об обновленном городе, «Дажынках» и эмоциях праздника

Обновленные фасады зданий, чистые улицы, отремонтированные дороги и тротуары – итог годовой работы строителей по подготовке Сморгони к областному фестивалю-ярмарке «Дожинки-2019».

Мы спросили у сморгонцев и гостей города, каково же их впечатление от нового облика Сморгони.

Александр Егорович:

— Наш город давно ждал такого преображения. Строители – молодцы. Вы посмотрите, какие сейчас стали удобные тротуары и дороги!
 

Елизавета и Евгений:

Жители Сморгони об обновленном городе, «Дажынках» и эмоциях праздника

 

— Нравится, как преобразился город. Мы довольны обновленными дорогами в Сморгони.

— Рады тому, что город при всех тех изменениях, которые выпали на его долю за этот год, не потерял своей изюминки.
 

 

 

Екатерина:

Жители Сморгони об обновленном городе, «Дажынках» и эмоциях праздника
 
 
 
— За эти полгода в Сморгони проделана большая работа. Больше всего меня порадовало обновление пешеходного бульвара вдоль улицы Советской.
 

 

 

Александра:

Жители Сморгони об обновленном городе, «Дажынках» и эмоциях праздника
 
 
— Я совсем недавно переехала в Сморгонь. До этого жила в России. Первое впечатление о Сморгони — чистый, уютный, красивый и по-европейски современный город.
 

 

 

 

Вита Станиславовна:

Жители Сморгони об обновленном городе, «Дажынках» и эмоциях праздника
— Сморгонь заметно преобразилась за этот год. Приятно, что в нашем городе пройдет такой фестиваль, как «Дожинки», где представители всех районов Гродненщины увидят, в каком же прекрасном месте проходит этот праздник. Каждый день выхожу в город, любуюсь его красотой. Я коренная жительница Сморгони, поэтому мне вдвойне приятно видеть, какие изменения произошли здесь.
 

 

Валентина Степановна:

Жители Сморгони об обновленном городе, «Дажынках» и эмоциях праздника

 

— За столь короткое время Сморгонь стала красивым и современным городом. Приятно гулять по улицам. Везде чистота и порядок. Главное – сохранить и приумножить эту красоту. Гостям, которые приедут на «Дожинки», я думаю, наш город понравится.

 

 

#дажынкі 2019
www.shliah.by
 
 
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Обновленные фасады зданий, чистые улицы, отремонтированные дороги и тротуары – итог годовой работы строителей по подготовке Сморгони к областному...
 
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