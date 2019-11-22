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Жители Сморгони об обновленном городе, «Дажынках» и эмоциях праздника
23.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Обновленные фасады зданий, чистые улицы, отремонтированные дороги и тротуары – итог годовой работы строителей по подготовке Сморгони к областному фестивалю-ярмарке
Мы спросили у сморгонцев и гостей города, каково же их впечатление от нового облика Сморгони.
Александр Егорович:
— Наш город давно ждал такого преображения. Строители – молодцы. Вы посмотрите, какие сейчас стали удобные тротуары и дороги!
Елизавета и Евгений:
— Нравится, как преобразился город. Мы довольны обновленными дорогами в Сморгони.
— Рады тому, что город при всех тех изменениях, которые выпали на его долю за этот год, не потерял своей изюминки.
Екатерина:
— За эти полгода в Сморгони проделана большая работа. Больше всего меня порадовало обновление пешеходного бульвара вдоль улицы Советской.
Александра:
— Я совсем недавно переехала в Сморгонь. До этого жила в России. Первое впечатление о Сморгони — чистый, уютный, красивый и по-европейски современный город.
Вита Станиславовна:
— Сморгонь заметно преобразилась за этот год. Приятно, что в нашем городе пройдет такой фестиваль, как «Дожинки», где представители всех районов Гродненщины увидят, в каком же прекрасном месте проходит этот праздник. Каждый день выхожу в город, любуюсь его красотой. Я коренная жительница Сморгони, поэтому мне вдвойне приятно видеть, какие изменения произошли здесь.
Валентина Степановна:
— За столь короткое время Сморгонь стала красивым и современным городом. Приятно гулять по улицам. Везде чистота и порядок. Главное – сохранить и приумножить эту красоту. Гостям, которые приедут на «Дожинки», я думаю, наш город понравится.
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Обновленные фасады зданий, чистые улицы, отремонтированные дороги и тротуары – итог годовой работы строителей по подготовке Сморгони к областному...
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