Шатер в виде дома-крепости ХVI столетия, плов на открытом огне… Чем еще представители Вороновского района на «Дожинках-2019» будут удивлять жителей Сморгони и их гостей?

Источник материала: Вороновская газета





Семикилограммовый символ праздника аграриев — каравай — испекли к празднику мастера-пекари Вороновского филиала облпотребобщества. «Нарядили» его цветами, в центре поместили съедобный герб г.п. Вороново. Необычен его третий ярус — сноп из сдобных «колосьев».













В почете у жителей Сморгони и их гостей вороновские «драники». Нет отбоя и от желающих угоститься ароматными пловом и ухой, приготовленными на открытом огне поварами Вороновского филиала облпотребобщества.



























Среди подворьев выделяется оформленное работниками культуры Вороновщины. Оно стилизовано под шатер в первоначальном виде дома-крепости в д. Гайтюнишки ХVI столетия. Его «охраняют» рыцари. Антураж Средневековья сохраняется и в костюмах ведущих Вероники Немеро и Виктора Козловского, изготовленных в лучших традициях Великого Княжества Литовского. В образе знаменитых на Вороновщине графини и графа Путткамеров, у которых гостил великий поэт Адам Мицкевич, они встречают на подворье гостей.











































На различных площадках выступает народный ансамбль народной музыки «Лявоны». Они презентуют лучшие народные и авторские песни.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.