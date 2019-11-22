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Шатер в виде дома-крепости ХVI столетия, плов на открытом огне… Чем еще представители Вороновского района на «Дожинках-2019» будут удивлять жителей Сморгони и их гостей?

23.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Шатер в виде дома-крепости ХVI столетия, плов на открытом огне… Чем еще представители Вороновского района на «Дожинках-2019» будут удивлять жителей Сморгони и их гостей?

Семикилограммовый символ праздника аграриев — каравай — испекли к празднику мастера-пекари Вороновского филиала облпотребобщества. «Нарядили» его цветами, в центре поместили съедобный герб г.п. Вороново. Необычен его третий ярус — сноп из сдобных «колосьев».


Шатер в виде дома-крепости ХVI столетия, плов на открытом огне… Чем еще представители Вороновского района на «Дожинках-2019» будут удивлять жителей Сморгони и их гостей?


Шатер в виде дома-крепости ХVI столетия, плов на открытом огне… Чем еще представители Вороновского района на «Дожинках-2019» будут удивлять жителей Сморгони и их гостей?

В почете у жителей Сморгони и их гостей вороновские «драники». Нет отбоя и от желающих угоститься ароматными пловом и ухой, приготовленными на открытом огне поварами Вороновского филиала облпотребобщества.


Шатер в виде дома-крепости ХVI столетия, плов на открытом огне… Чем еще представители Вороновского района на «Дожинках-2019» будут удивлять жителей Сморгони и их гостей?
Шатер в виде дома-крепости ХVI столетия, плов на открытом огне… Чем еще представители Вороновского района на «Дожинках-2019» будут удивлять жителей Сморгони и их гостей?
Шатер в виде дома-крепости ХVI столетия, плов на открытом огне… Чем еще представители Вороновского района на «Дожинках-2019» будут удивлять жителей Сморгони и их гостей?
Шатер в виде дома-крепости ХVI столетия, плов на открытом огне… Чем еще представители Вороновского района на «Дожинках-2019» будут удивлять жителей Сморгони и их гостей?
Шатер в виде дома-крепости ХVI столетия, плов на открытом огне… Чем еще представители Вороновского района на «Дожинках-2019» будут удивлять жителей Сморгони и их гостей?
Шатер в виде дома-крепости ХVI столетия, плов на открытом огне… Чем еще представители Вороновского района на «Дожинках-2019» будут удивлять жителей Сморгони и их гостей?

Среди подворьев выделяется оформленное работниками культуры Вороновщины. Оно стилизовано под шатер в первоначальном виде дома-крепости в д. Гайтюнишки ХVI столетия. Его «охраняют» рыцари. Антураж Средневековья сохраняется и в костюмах ведущих Вероники Немеро и Виктора Козловского, изготовленных в лучших традициях Великого Княжества Литовского. В образе знаменитых на Вороновщине графини и графа Путткамеров, у которых гостил великий поэт Адам Мицкевич, они встречают на подворье гостей.


Шатер в виде дома-крепости ХVI столетия, плов на открытом огне… Чем еще представители Вороновского района на «Дожинках-2019» будут удивлять жителей Сморгони и их гостей?
Шатер в виде дома-крепости ХVI столетия, плов на открытом огне… Чем еще представители Вороновского района на «Дожинках-2019» будут удивлять жителей Сморгони и их гостей?
Шатер в виде дома-крепости ХVI столетия, плов на открытом огне… Чем еще представители Вороновского района на «Дожинках-2019» будут удивлять жителей Сморгони и их гостей?
Шатер в виде дома-крепости ХVI столетия, плов на открытом огне… Чем еще представители Вороновского района на «Дожинках-2019» будут удивлять жителей Сморгони и их гостей?
Шатер в виде дома-крепости ХVI столетия, плов на открытом огне… Чем еще представители Вороновского района на «Дожинках-2019» будут удивлять жителей Сморгони и их гостей?
Шатер в виде дома-крепости ХVI столетия, плов на открытом огне… Чем еще представители Вороновского района на «Дожинках-2019» будут удивлять жителей Сморгони и их гостей?
Шатер в виде дома-крепости ХVI столетия, плов на открытом огне… Чем еще представители Вороновского района на «Дожинках-2019» будут удивлять жителей Сморгони и их гостей?


Шатер в виде дома-крепости ХVI столетия, плов на открытом огне… Чем еще представители Вороновского района на «Дожинках-2019» будут удивлять жителей Сморгони и их гостей?


Шатер в виде дома-крепости ХVI столетия, плов на открытом огне… Чем еще представители Вороновского района на «Дожинках-2019» будут удивлять жителей Сморгони и их гостей?

На различных площадках выступает народный ансамбль народной музыки «Лявоны». Они презентуют лучшие народные и авторские песни.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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Семикилограммовый символ праздника аграриев — каравай — испекли к празднику мастера-пекари Вороновского филиала облпотребобщества. «Нарядили» его цветами, в...
 
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