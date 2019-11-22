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Белорусский лыжник Михаил Семенов стал лучшим на турнире в России

23.11.2019 14:41 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусский лыжник Михаил Семенов стал лучшим на турнире в России
Национальный олимпийский комитет

Лыжники продолжают готовиться к началу сезона. Часть белорусских спортсменов принимает участие на турнире категории FIS «Хибинская гонка» в российском Кировске.

Белорусский лыжник Михаил Семенов стал лучшим на турнире в России Какой должна быть погода для комфортного катания на лыжах и коньках?

Успешно для наших лыжников закончилась индивидуальная гонка на 10 км классическим стилем у мужчин. «Золото» выиграл наш Михаил Семенов. На финише он показал время 26 мин. 21,1 сек. и всего на 0,2 сек опередил россиянина Рауля Шакирзянова. Еще один белорус Артем Поляков занял 14-е место.

У женщин бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 5 км классическим стилем выиграла белоруска Полина Сероносова. От победительницы наша лыжница отстала на 8 секунд. Инна Луконина заняла 8-е место, Мария Рощинская – 12-е, Анна Мачахина – 17-е.

Турнир в Кировске продлится до 24 ноября. Новый сезон Кубка мира по лыжным гонкам стартует 29 ноября в финской Руке.

 
 
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Наш соотечественник выиграл «золото» индивидуальной гонки на 10 км классическим стилем на турнире категории FIS «Хибинская гонка».
 
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