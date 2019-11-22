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Чем удивили зрителей звезды на концерте Крутого в Минске?
Источник материала: БДГ
Юбилейный творческий вечер Игоря Крутого прошел в «Минск-Арене» 22 ноября.
Концерт назывался «В жизни раз бывает 65». На нем, кроме Крутого, выступили Николай Басков, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Ирина Аллегрова. В Минск приехали и другие звезды шоу-бизнеса.
Вечер прошел с аншлагом, в «Минск-Арене» не было свободных мест.
Звезды удивили публику не только песнями. Дима Билан во время эмоционального исполнения старой композиции Аллегровой «Я тебя отвоюю» лег на сцену. «Это песня об искуплении, о страдании и прощении. Я так это почувствовал. Я вижу эту песню образами! Я чувствую каждую ноту и каждую строфу. Надеюсь, что и зритель тоже», - объяснил певец свой жест.
Игорь Крутой за весь вечер не отошел от рояля, а в конце вечера признался в любви к Беларуси и Минску.
После выступления Басков и Крутой сымитировали потасовку, которую снял на видео Сергей Лазарев и опубликовал в
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Юбилейный творческий вечер Игоря Крутого прошел в «Минск-Арене» 22 ноября.
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