Чем удивили зрителей звезды на концерте Крутого в Минске?

Юбилейный творческий вечер Игоря Крутого прошел в «Минск-Арене» 22 ноября.

Концерт назывался «В жизни раз бывает 65». На нем, кроме Крутого, выступили Николай Басков, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Ирина Аллегрова. В Минск приехали и другие звезды шоу-бизнеса.

Вечер прошел с аншлагом, в «Минск-Арене» не было свободных мест.

Звезды удивили публику не только песнями. Дима Билан во время эмоционального исполнения старой композиции Аллегровой «Я тебя отвоюю» лег на сцену. «Это песня об искуплении, о страдании и прощении. Я так это почувствовал. Я вижу эту песню образами! Я чувствую каждую ноту и каждую строфу. Надеюсь, что и зритель тоже», - объяснил певец свой жест.

Игорь Крутой за весь вечер не отошел от рояля, а в конце вечера признался в любви к Беларуси и Минску.