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Белорус победил на велогонке первой категории в Китае

23.11.2019 14:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский велогонщик Алексей Шнырко из команды «Нингся» выиграл на последнем этапе многодневки первой категории «Тур Фучжоу».


Фото: Tour of China

Судьба гонки лишилась в массовом спринте. Шнырко совершил рывок за 300 метров до финиша 117-километрового этапа и, разогнавшись до 70 км/ч, создал небольшой разрыв, который смог сохранить до линии финиша.

Это первая в карьере победа 25-летнего гонщика на соревнованиях такого уровня.

В общем зачете выше всех из белорусов расположился Василий Белявский из «Минска». Он стал 11-м.

Всего на старт вышло сразу 10 белорусов, которые выступали в составе клубов «Минск», «Фереи» и «Нингся». Это рекордное количество для гонок первой категории. Большее представительство имели лишь местные китайские спортсмены.

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