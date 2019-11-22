На Кореличчине за прошедший купальный сезон водная стихия забрала 4 человеческие жизни

Источник материала: Полымя

На территории Кореличского района купальные сезоны 2016, 2017 и 2018 годов прошли спокойно. Гибели людей на водоемах не допущено. Однако за прошедший купальный сезон водная стихия забрала 4 человеческие жизни.





Установлено, что все четверо граждан утонули не во время купания, а при рыбной ловле. Трое из рыбаков погибли на арендуемых водоемах.

Первая трагедия произошла 4 мая 2019 года. При рыбной ловле в результате приступа эпилепсии в копанке, расположенной между д. Лыковичи и Качаны, утонул кореличчанин, который находился в нетрезвом состоянии. Не прошло и месяца, как вода забрала еще одного жителя района.

22 мая в 18 часов 20 минут во время рыбалки на арендуемом водоеме в д. Бояры по причине сердечной недостаточности мужчина упал с табуретки и утонул возле берега на глубине 1 м 20 см. Арендатор в данное время отсутствовал на водоеме.

24 июня текущего года в 19 часов 20 минут на арендуемом озере в д. Рапьево погиб еще один рыбак.

Последний трагический случай произошел 31 октября. В спущенном пруду в д. Крышиловщина обнаружено тело 29-летнего жителя д. Уша, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Во исполнение требований Директивы № 1 и с целью предупреждения гибели людей, в том числе и на водоемах, Советом Министров РБ утвержден План мероприятий по реализации Директивы №1. В соответствии с ним организации и лица, которым в установленном порядке предоставлено право пользоваться водными объектами, обязаны создать ведомственные спасательные посты. Согласно решению Кореличского райисполкома № 231 от 15.04.2019 г. арендаторам водных объектов на территории района рекомендовано организовать работу спасательных постов.

В ближайшее время договоры аренды с индивидуальными предпринимателями будут пересмотрены, и арендаторы будут обязаны на арендуемых водных объектах организовать работу ведомственных спасательных постов и обеспечить безопасный отдых граждан.

Только таким путем и добросовестным отношением к своим обязанностям по охране жизни людей на воде самими арендаторами можно будет обеспечить безопасность граждан на водных объектах.

Александр КАНДРУСИК,

председатель Кореличской РО ОСВОД