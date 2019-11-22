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Инициатива не наказуема. История о том, как пенсионерка Анфиса Буко из Тудорово разобралась с «печным вопросом»

23.11.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Сколько бы смотровые комиссии не посещали домовладения кореличчан, без личной заинтересованности самих людей достичь положительных результатов крайне сложно. Относиться к собственной безопасности нужно так, как это делает пенсионерка Анфиса Буко из деревни Тудорово Красненского сельсовета.

Инициатива не наказуема. История о том, как пенсионерка Анфиса Буко из Тудорово разобралась с «печным вопросом»

– После замены старой трубы на асбестовую, сантиметров 60 дымохода возле самой крыши остались не обложенными кирпичом, – рассказывает женщина. – В начале октября работники РОЧС написали предписание об устранении нарушения. Я очень исполнительный и ответственный человек, поэтому решила не откладывать в долгий ящик. Мой брат Александр из г.п. Кореличи – мастер на все руки. Он мне все и сделал: обложил оставшуюся часть дымохода кирпичом, поштукатурил ее и побелил.

На все работы ушло около 10 дней. Затем женщина позвонила по номеру 101 и сообщила, что нарушение устранено. В этом удостоверился и приехавший домой к пенсионерке работник РОЧС.

– На мой взгляд, очень хорошо, что спасатели посещают дома людей и своим опытным глазом осматривают печи. Ведь не все знают, из-за чего может случиться беда, – говорит Анфиса Буко. – Уверена в том, что если осенью привести печное отопление в порядок, то зимовать можно спокойно. Тем не менее, огонь нельзя оставлять без присмотра. Я всегда нахожусь на кухне, пока топится печь. Да и пару ведер воды у меня всегда под рукой. Помню случай, когда из печи выскочил уголек и залетел под холодильник. Благо, я заметила его и смогла вовремя убрать. А если бы никого на кухне не было?

По словам пенсионерки, жизнь и здоровье человека в большей степени зависят от его ответственности и объективного взгляда на происходящее вокруг. А уверенность в том, что беда может коснуться любого, но только не меня, обманчива. Поэтому инициатива в тех делах, от которых зависит наша безопасность, не бывает наказуема, а наоборот, поощряется спокойствием на протяжении зимних месяцев.

Оксана ЯНУШ
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Сколько бы смотровые комиссии не посещали домовладения кореличчан, без личной заинтересованности самих людей достичь положительных результатов крайне сложно....
 
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