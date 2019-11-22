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Как прошел рейд по домам Красненского сельсовета?

23.11.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Чем холоднее за окном, тем горячее печи в домах сельчан и напряженней пожарная обстановка. Ведь, как показывает практика, именно печное отопление является одним из главных источников огненной опасности в зимний период. Поэтому вердикт работников РОЧС один: «Печам – повышенное внимание!» В то же самое время не стоит забывать о состоянии электропроводки, исправности газового оборудования и наличии АПИ в каждом доме.

Как прошел рейд по домам Красненского сельсовета?

Очередная смотровая комиссия, в состав которой вошли представители служб и ведомств района, отправилась по домам жителей д. Горная Рута Красненского сельсовета, обращая пристальное внимания на все слагаемые безопасной зимовки.

Как оказалось, красненцы с полной ответственностью подготовились к отопительному периоду. Во всех 12 посещенных домовладениях дымоходы прочищены, поштукатурены и побелены, предтопочные листы – на положенных местах. У работника Кореличского РЭС не было никаких замечаний к состоянию электропроводки в посещенных домовладениях. Представитель района газоснабжения также не обнаружила никаких нарушений в использовании газового оборудования.

Повышенное внимание в каждом домовладении уделялось верному помощнику, стоящему на страже нашей безопасности, – автономному пожарному извещателю. К нему-то и возникли определенные вопросы. Во всех домовладениях АПИ были установлены, однако в некоторых домах извещатели были прикреплены на потолке в кухне.

– Часто срабатывает, пищит и пищит, сил никаких нет, – сетует 80-летняя пенсионерка.

– АПИ рекомендуется устанавливать в жилой комнате, где вы спите, – объясняет инспектор надзора и профилактики Кореличского РОЧС Александр Зузо. – Если прибор прикреплен над газовой плитой, то он может срабатывать из-за поднимающегося пара. К тому же испарения готовящейся на плите пищи быстро выводят датчик из строя.

В ходе проведения рейда члены смотровой комиссии заглянули и в хозяйственные постройки местных жителей. Повышенное внимание к ним связано с тем, что из 29 пожаров, произошедших на территории района за 10 месяцев, 12 случились именно в хозпостройках. Поэтому сельчанам не стоит забывать об основных правилах безопасности при эксплуатации кормозапарников и нетеплоемких печей.

Эксплуатация котла-кормозапарника должна осуществляться в строгом соответствии с рекомендациями завода-изготовителя. А именно, его нужно устанавливать на открытой площадке вне помещений. Однако, как показывает практика, котлы располагаются в хозяйственных постройках и под навесами, зачастую используются кормозапарники кустарного производства.

Нельзя оставлять топящиеся теплогенерирующие агрегаты без присмотра, а после закладки топлива нужно закрыть дверцу.Возле котла не должно быть горючего мусора. После окончания топки золу и перегоревшие угли нужно заливать водой. Важно своевременно чистить дымоход от накопившейся сажи.

Оксана ЯНУШ
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Чем холоднее за окном, тем горячее печи в домах сельчан и напряженней пожарная обстановка. Ведь, как показывает практика, именно печное
 
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