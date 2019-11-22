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Президент Беларуси – аграриям Гродненской области: теплых слов благодарности заслуживают все, кто беззаветно любит родную землю
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сморгонь 23 ноября принимает «Дожинки» Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традиция праздника неизменна: яркие краски фестиваля-ярмарки ждут всех гостей города. Самые уважаемые – сотни специалистов, которые стали лучшими на уборке зерновых, в заготовке кормов, а также в сфере животноводства. Их ждут заслуженные награды.
Поздравление участникам и гостям праздника в Сморгони направил Президент. Александр Лукашенко констатировал, что Гродненская область внесла в общий каравай почти 1,5 миллиона тонн зерна и занимает ведущие позиции в стране по большинству сельскохозяйственных показателей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Убежден, что агропромышленный комплекс Гродненской области способен и в дальнейшем успешно решать важные задачи, которые стоят перед регионом, передавать традиции новым поколениям тружеников села и неустанно работать во благо Беларуси и ее народа.
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Президент Беларуси – аграриям Гродненской области: теплых слов благодарности заслуживают все, кто беззаветно любит родную землю
Новости Беларуси. Сморгонь 23 ноября принимает «Дожинки» Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиция праздника неизменна: яркие...
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