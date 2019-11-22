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Как белорусы реагируют на первое серьёзное похолодание
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси минувшей ночью столбик термометра опускался до -10 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нормальная для этого периода года температура многим показалась неожиданностью на фоне очень мягкой и комфортной осени. Еще за день до похолодания среднесуточная температура, например, в Гомеле превышала многолетнюю норму на целый градус.
Александр Добриян, корреспондент:
После пасмурных и туманных дней солнце радует глаз и мороз уже не кажется чем-то нежелательным.
Неожиданности никакой не было, прогноз учитывал, заранее подготовился: залил жидкость стеклоомывателя морозоустойчивую, резину сменил, аккумулятор в исправном состоянии.
Вот с ребенком сегодня вышли в поликлинику и увидели первый лед. Для него было большой неожиданностью и в общем-то радостью. Беседу о том, как опасен тонкий лед, мы с ним уже провели.
Погода шикарная. Идешь, дышишь полной грудью. Единственное плохо, что нет снега.
Отсутствие снега беспокоит не только горожан: озимым культурам тоже в лютые морозы не помешало бы надежное снежное одеяло. Однако температуры пока не критичны.
Василий Борисов агрономией занимается более 40 лет и считает: нынешняя мягкая осень позволила растениям набрать достаточно сил, чтобы пережить и не такие испытания.
Василий Борисов, заместитель директора сельхозпредприятия:
А в Витебском зоопарке первого снега не стали дожидаться ни сурок, ни медведь, ни енотовидные собаки. С наступлением холодов животные впали в спячку. Их соседи – макаки, дикобразы и нутрии – переедут на зимние квартиры с улучшенными условиями: специально для них купили новую печь.
Ирина Орлова, директор Витебского зоопарка:
Нынешнее похолодание можно назвать лишь генеральной репетицией зимы. Морозная погода продержится еще лишь несколько дней, и уже к середине следующей недели снова значительно потеплеет.
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Новости Беларуси. В Беларуси минувшей ночью столбик термометра опускался до -10 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нормальная для этого...
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