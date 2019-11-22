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Как белорусы реагируют на первое серьёзное похолодание

23.11.2019 14:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси минувшей ночью столбик термометра опускался до -10 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как белорусы реагируют на первое серьёзное похолодание

Нормальная для этого периода года температура многим показалась неожиданностью на фоне очень мягкой и комфортной осени. Еще за день до похолодания среднесуточная температура, например, в Гомеле превышала многолетнюю норму на целый градус.

Как встретили белорусы первые холода, узнавал Александр Добриян.

Как белорусы реагируют на первое серьёзное похолодание

Александр Добриян, корреспондент:
После теплой осени нынешним утром многие белорусы впервые осознали, насколько близко зима. У кого-то не завелся автомобиль, кто-то был вынужден поднять температуру в системе отопления, а кто-то впервые в сезоне одел теплое пальто. Еще бы – минувшей ночью столбик термометра опустился до минус десяти. Зима действительно не за горами.

Как белорусы реагируют на первое серьёзное похолодание

После пасмурных и туманных дней солнце радует глаз и мороз уже не кажется чем-то нежелательным.

Как белорусы реагируют на первое серьёзное похолодание

Неожиданности никакой не было, прогноз учитывал, заранее подготовился: залил жидкость стеклоомывателя морозоустойчивую, резину сменил, аккумулятор в исправном состоянии.

Как белорусы реагируют на первое серьёзное похолодание

Вот с ребенком сегодня вышли в поликлинику и увидели первый лед. Для него было большой неожиданностью и в общем-то радостью. Беседу о том, как опасен тонкий лед, мы с ним уже провели.

Как белорусы реагируют на первое серьёзное похолодание

Погода шикарная. Идешь, дышишь полной грудью. Единственное плохо, что нет снега.

Как белорусы реагируют на первое серьёзное похолодание

Отсутствие снега беспокоит не только горожан: озимым культурам тоже в лютые морозы не помешало бы надежное снежное одеяло. Однако температуры пока не критичны.

Как белорусы реагируют на первое серьёзное похолодание

Василий Борисов агрономией занимается более 40 лет и считает: нынешняя мягкая осень позволила растениям набрать достаточно сил, чтобы пережить и не такие испытания.

Как белорусы реагируют на первое серьёзное похолодание

Василий Борисов, заместитель директора сельхозпредприятия:
Считаю, что мороз до 10 градусов не сильно повлияет на хорошо раскустившееся крепкое растение. Эта погода по верху. А главное у озимых узел кущения, он находится на 2-3 сантиметра ниже. Там температура будет на 2-3 градуса больше – 5-7 градусов.

Как белорусы реагируют на первое серьёзное похолодание

А в Витебском зоопарке первого снега не стали дожидаться ни сурок, ни медведь, ни енотовидные собаки. С наступлением холодов животные впали в спячку. Их соседи – макаки, дикобразы и нутрии – переедут на зимние квартиры с улучшенными условиями: специально для них купили новую печь.

Как белорусы реагируют на первое серьёзное похолодание

Ирина Орлова, директор Витебского зоопарка:
В этом году мы для кенгуру построили новое жилье. Это более комфортный домик, больше по площади, чем был. Я так думаю, что через пару недель мы уже переедем в теплое жилище.

Как белорусы реагируют на первое серьёзное похолодание

Нынешнее похолодание можно назвать лишь генеральной репетицией зимы. Морозная погода продержится еще лишь несколько дней, и уже к середине следующей недели снова значительно потеплеет.

Люди в материале: Александр Добриян, Василий Борисов, Ирина Орлова
 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси минувшей ночью столбик термометра опускался до -10 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нормальная для этого...
 
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