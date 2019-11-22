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Косторная выиграла этап Гран-при в Японии, Загитова взяла бронзу

23.11.2019 14:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В завершающем этапе Гран-при в японском городе Саппоро победительницей стала Косторная. Загитова заняла третье место и тоже обеспечила себе попадание в финал. 

В короткой программе Алёна набрала 85,04 балла, установив мировой рекорд. Вторую строчку заняла японка Рика Кихира с 79,89 балла. Алина занимала лишь четвёртую позицию – 66,84 балла. 

Общий результат этапа Гран-при в Японии выглядит так: 

1. Алёна Косторная – 240 баллов. 
2. Рика Кихира – 231,84 балла. 
3. Алина Загитова – 217.99 балла. 

Косторная выиграла этап Гран-при в Японии, Загитова взяла бронзу
Фото: twitter.com/goldenskate 

Теперь немного подробнее. 

Из тройки победителей первой на лёд вышла Загитова. В короткой программе она не смогла полностью выполнить один из каскадов, из-за чего потеряла много баллов. В этот раз Алина была настроена крайне серьёзно. Начала фигуристка с двух каскадов: тройной лутц – тройной риттбергер и двойной аксель – тройной тулуп. Продолжила спортсменка в том же духе, уверенно набирая баллы. Помарку судьи заметили только в каскаде тройной флип – двойной тулуп – двойной риттбергер. За произвольную программу Загитова получила 151,15 балла от судей и благодарность фанатов, желавших видеть её в финале Гран-при. 

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Косторная выиграла этап Гран-при в Японии, Загитова взяла бронзу
Фото: twitter.com/chelseamcreyno1 

Далее очередь была за Кихирой. Девушка начала не так резко – с тройного сальхова. Далее уже более серьёзный каскад тройной аксель – двойной тулуп. Потом вновь одиночные прыжки. Когда Рика завершила выступление, часть её поклонников была немного разочарована тем, что спортсменка не включила в свою программу четверной сальхов. Возможно, Кихира не хотела рисковать. Или приберегает этот козырь для финала. Произвольную программу Рики судьи оценили чуть-чуть лучше, чем выступление Алины – 151,95 балла. 

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Косторная выиграла этап Гран-при в Японии, Загитова взяла бронзу
Фото: twitter.com/chelseamcreyno1 

Следом за японской фигуристкой продемонстрировать своё мастерство вышла Косторная. Она начала с разогрева в виде каскада тройной аксель – двойной тулуп. Затем пошёл самостоятельный тройной аксель, но Алёна неудачно приземлилась и получила существенный минус. К счастью, это стало единственной помаркой фигуристки и дальнейшее выступление прошло гладко. Даже с помаркой и без четверных, которыми могут похвастаться подруги и ближайшие соперницы Косторной Трусова и Щербакова, спортсменка опередила своих конкуренток и набрала за произвольную 154,96 балла. 

Косторная выиграла этап Гран-при в Японии, Загитова взяла бронзу
Фото: twitter.com/chelseamcreyno1 

В итоге четыре ученицы Этери Тутберидзе благополучно попадают в финал. К слову, три из них выиграли по два из шести этапов Гран-при. 

На предыдущей церемонии награждения с Алёной произошла неловкая ситуация. Её золотую медаль вручили американской фигуристке Мэрайе Белл – здесь подробнее

Люди в материале: Алёна Косторная, Рика Кихира, Алина Загитова
 
 
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Новости России. В завершающем этапе Гран-при в японском городе Саппоро победительницей стала Косторная. Загитова заняла третье место и тоже обеспечила себе...
 
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