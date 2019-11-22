Новостройка в Перковичах по новой технологии

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Издалека видна панорама строительства молочнотоварной фермы на 1100 голов (ОАО «Агро-Заречье») при деревне Перковичи. Работу начинали здесь в апреле нынешнего года. Завершение строительства запланировано на апрель 2020-го.





Весь объем работ условно разделен на четыре этапа. 25 октября был завершен первый из них – устройство пожарных резервуаров, строительство шести сенажно-силосных траншей размерами 79 м х 18 м и 39,5 м х 18 м (веди запасаться плохим кормом – выбрасывать деньги на ветер). Второй: здание для сухостойных коров и родильное помещение (готовность 90%), коровник №2, доильно-молочный блок, склад для кормов, жижесборник и вся инфраструктура – завершение работ планируется в декабре – январе. Еще один этап – коровник №1 (его фундамент уже полностью готов)… В доильно-молочном блоке будет смонтирована доильная установка «Вестфалия».





Осень благоволила строителям, и до последнего дня в хорошем темпе работали на бетонировании полов и кормовых столов в животноводческих помещениях, площадок выгульных и для хранения навоза и т. д.

Генподрядчик строительства – небезызвестная строительная польская компания ООО Траско-Инвест, которая работает по технологиям быстровозводимого строительства и известна широким использованием металлоконструкций (они повсеместно на уровне выше «нулевого), которые все более популярны сегодня благодаря повышенным эксплуатационным свойствам. К тому же – помещения большей высоты, чем в прежних «клюшечниках», что благоприятствует микроклимату.

Субподрядчики – брестская СПМК-9, каменецкие ПМК-14 и СПМК-19 и другие профильные организации. Ежедневно здесь работают до полусотни человек.





Строительство ведется в основном на кредитные средства банка «Развитие» Республики Беларусь, четверть финансирования – инвестиции иностранного предприятия «Инко-Фуд» ООО (с 2012 года – акционер «Агро-Заречья», владеющий контрольным пакетом акций). Хозяйство при необходимости помогает техникой…

Все поставщики стройматериалов и оборудования выиграли тендер. Но если по каким-либо причинам поставки «опаздывают», стройка в ожидании не замирает – здесь всегда много работы на разных пусковых площадках, – говорит Андрей Аскерко, руководитель строительства.





Как пояснили в хозяйстве, в коровнике №2 животные, скорее всего, начнут обживаться, как только будет готов к работе молочно-доильный блок, – до окончательного завершения строительства фермы. Сюда будут переведены сухостойные коровы 1 и 2 периодов из фермы Перковичи, которая сегодня переполнена; здесь появятся телята, здесь буренки будут раздоены – вот-вот начнется монтаж установок для раздоя. Цикл заполнения новых коровников уже «завязан» чрез ныне стельных коров.

В нашем районе появится еще одна ферма, которая не будет пахнуть фермой и где профессия оператора машинного доения позволит себя уважать, и не только посредством зарплаты. Здесь будут созданы новые рабочие места.





Хотя «Инко-Фуд» – предприятие мясоперерабатывающее, но ставки в акционерном обществе – на развитие молочного производства, и к молоку в хозяйстве отношение трепетное. В планах – увеличение стада еще на 500 голов. Как-никак сегодня животноводство – основной источник прибыли, живые деньги каждый день. Новые технологии позволяют иметь высокие результаты, и современные фермы, где исчезает сезонность молока, становятся «монетными» дворами хозяйств. А топтание на месте – тупиковый путь, ибо хорошо известно, что для экономии в будущем надо вложить сегодня.





































Галина НОВИК.

Фото Александра ВИННИЧУКА.