Экокостюмы из льна, дубовые бочки и традиционная уха. Чем удивляли подворья Гродненщины на областых “Дажынках” в Сморгони

Источник материала: Ивьевский край

праздничным убранством, у гостей праздника, а их здесь сотни и сотни, - улыбки, в воздухе витает атмосфера масшатабного ивента. Несмотря на фактически зимнюю погоду, участники и гости “Дажынак” с радостью делятся искренним теплом и хорошим настроением. Здесь есть на что посмотреть и чем заинтересоваться. В такой важный для хлеборобов, как и для всех жителей Гродненщины, праздник Сморгонь ярко преобразилась: улицы пестрятубранством, у гостей праздника, а их здесь сотни и сотни, - улыбки, в воздухе витает атмосфера масшатабного ивента. Несмотря на фактически зимнюю погоду, участники и гости “Дажынак” с радостью делятся искренним теплом и хорошим настроением. Здесь есть на что посмотреть и чем заинтересоваться.





В этом году в центре Сморгони выстроился большой бульвар, на котором представили свои тематические подворья школы и лицеи Гродненщины. Оказалось, что среди юношей и девушек региона, а также их педагогов, немало талантов, причем неординарных. С достижениями профессионально-технических и сельскохозяйственных учебных заведений ознакомилось и руководство Гродненской области. Среди первых гостей подворий председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов, помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, председатель областного Совета депутатов Игорь Жук, заместители председателя облисполкома, руководители силовых структур области и областных комитетов и управлений, руководители районов и другие.







Сегодня ссузы области обучают специалистов самым востребованным профессиям. Например, в Слонимском профессионально-техническом колледже сельскохозяйственного производства девушки получают образование по специальностям «швея-парикмахер», «продавец-повар» или «швея-мастер по маникюру». При этом не обязательно обучаться этим профессиям могут девушки. В колледже парикмахерское мастерство осваивают достаточно много ребят. Парни обучаются и интегрированным профессиям: за три года учебы они получают навыки тракториста, водителя одной из категорий и сварщика. На сегодняшний день все выпускники колледжа 100% обеспечиваются рабочими местами. На «Дажынкі» учащиеся привезли свои лучшие разработки экокостюмов из льна, хэнд-мейд украшения и многое другое.









В Сморгонском политехническом профессиональном лицее также практикуют систему обучения интегрированным специальностям. Здесь готовят строителей-электрогазосварщиков, поваров-продавцов и швей-парикмахеров. Сейчас в лицее обучаются более 160 ребят. Кстати, ребята, получающие профессию повара, показали мастерство уже на празднике – всех гостей их подворья потчевали вкуснейшей традиционной ухой из речной рыбы.





Помимо лакомств и одежды колледжи и лицеи области представили изделия из дерева, металла, а также свои разработки по достижению энергоэффективности.











Было на что взглянуть и на выставке сельскохозяйственных животных. Расположилась она на площадке городского стадиона. Увидеть здесь можно и племенных быков, и породистых кроликов. Пожалуй, больше всего восторженных возгласов собрал настоящий богатырь сегодняшнего сельскохозяйственного праздника бык Паркур. Его вес – более 1100 килограммов! Вырастили такого бычка в Гродненском племпредприятии всего за пять лет.















Множество разновидностей кроликов можно было увидеть и на подворьях, которые представили личные подсобные хозяйства региона, причем не только Гродненского. Например, гости из Минской области выращивают самые разные породы кроликов, а из зимних шкурок натурального окраса вяжут теплые варежки, шапки и муфты.

















"ГП".