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Беларусы возмущены: госСМИ не показали ни одного БЧБ-флага с перезахоронения Калиновского
Источник материала: KYKY>
Вчера, 22 ноября, в Вильнюсе прошло торжественное прощание с повстанцами 1863-1864 годов. В Литву по бесплатным визам, выданным посольством, приехали сотни беларусов, чтобы своими глазами увидеть перезахоронение Кастуся Калиновского. Событие освещали независимые журналисты, а также государственные СМИ. И если первые делились бесчисленным количеством фотографий людей с национальной символикой Беларуси, то вторые выпустили репортажи, в которых по мистическим причинам не попало ни одного БЧБ-флага.
Например, президентское издание «БелТА»
Таким же образом поступили гостелеканалы «
А вот как всё прошло на самом деле (больше фото смотрите в нашем
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