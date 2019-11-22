ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусы возмущены: госСМИ не показали ни одного БЧБ-флага с перезахоронения Калиновского

23.11.2019 14:01 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Вчера, 22 ноября, в Вильнюсе прошло торжественное прощание с повстанцами 1863-1864 годов. В Литву по бесплатным визам, выданным посольством, приехали сотни беларусов, чтобы своими глазами увидеть перезахоронение Кастуся Калиновского. Событие освещали независимые журналисты, а также государственные СМИ. И если первые делились бесчисленным количеством фотографий людей с национальной символикой Беларуси, то вторые выпустили репортажи, в которых по мистическим причинам не попало ни одного БЧБ-флага. 

Например, президентское издание «БелТА» опубликовало одну-единственную новость, но бело-красно-белые флаги на снимках найти невозможно:

Таким же образом поступили гостелеканалы «Беларусь 1» и ОНТ. В них зрители могут увидеть только крупные планы, но на них, как уже ясно, БЧБ-флагов не замечено:

А вот как всё прошло на самом деле (больше фото смотрите в нашем материале):

Как возмущаются (и даже шутят) беларусы

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера, 22 ноября, в Вильнюсе прошло торжественное прощание с повстанцами 1863-1864 годов. В Литву по бесплатным визам, выданным посольством, приехали сотни беларусов,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Третья мировая надвигается». Как белорус оказался в эпицентре Карибского кризиса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
23.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика