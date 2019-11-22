Беларусы возмущены: госСМИ не показали ни одного БЧБ-флага с перезахоронения Калиновского

Источник материала: KYKY

Вчера, 22 ноября, в Вильнюсе прошло торжественное прощание с повстанцами 1863-1864 годов. В Литву по бесплатным визам, выданным посольством, приехали сотни беларусов, чтобы своими глазами увидеть перезахоронение Кастуся Калиновского. Событие освещали независимые журналисты, а также государственные СМИ. И если первые делились бесчисленным количеством фотографий людей с национальной символикой Беларуси, то вторые выпустили репортажи, в которых по мистическим причинам не попало ни одного БЧБ-флага.

Например, президентское издание «БелТА» опубликовало одну-единственную новость, но бело-красно-белые флаги на снимках найти невозможно:

Таким же образом поступили гостелеканалы « Беларусь 1 » и ОНТ. В них зрители могут увидеть только крупные планы, но на них, как уже ясно, БЧБ-флагов не замечено:

А вот как всё прошло на самом деле (больше фото смотрите в нашем материале ):

Как возмущаются (и даже шутят) беларусы