Мест нет: беларусы все чаще кремируют своих родных

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске все чаще кремируют. На местном кладбище почти нет мест. Из-за этого традиции и верования уходят на второй план. Как к этому относятся жители страны, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Кладбище «Западное» находится за чертой города, километров 20 от Минска. Сейчас лишь здесь жители столицы могут получить участок на кладбище.

Вот только свободных становится все меньше. Место на кладбище у каждого умершего белоруса бесплатное. «Западное» открыли в начале двухтысячных, но, по подсчетам, весной следующего года доступной территории здесь не будет. Новый городской некрополь – необходимость. Разговоры о нем идут не один год.

«Оно будет расположено недалеко от мемориального комплекса «Благовщина». Площадь, отведенная под захоронения на кладбище «Лесное», составляет более 80 га. Но строительство будет осуществляться в несколько этапов. В декабре этого года начнется первый этап строительства. Будут уже выделены участки, чтобы весной захоранивать умерших», – рассказала заместитель директора коммунального предприятия «Спецкомбинат КБО» Ольга Кукса.

Выход из ситуации, говорят специалисты – кремация. В Минске к такому способу захоронения прибегают все чаще – примерно в 50% случаев. Крематорий в Беларуси один, а колумбарных стен много.

«Если у кого-то на кладбище захоронены родственники и рядышком нет свободной территории, то такой способ, как кремация, он очень удобен. Ведь на этом участке родственников после кремации можно хоронить без ограничений», – отметил заместитель директора коммунального предприятия «Спецкомбинат КБО» Сергей Тур.

Пока одни ищут место на кладбище, Константин Начаткин находит захоронения и помогает тем, кто и рад бы навестить могилы родственников, вот только не знает, где они.

«Выбрали страну, написали фамилию, нажали, найти. Мне вот выпадает три человека с фамилией Начаткин. Здесь мы можем посмотреть памятник», – говорит мужчина.

Его проект – открытая база захоронений. Она охватывает Беларусь, Россию и Украину – три миллиона могил. Пополнением базы занимаются волонтеры, но подключиться может любой желающий.

«Приехав на кладбище, они с помощью смартфона могут перейти на наш сайт, нажать «добавить захоронение» и полностью внести его. У нас на сайте присутствует искусственный интеллект, который копирует все изображение непосредственно с памятника. Он получается автоматически: все сам заполняет. Т.е., чтобы внести захоронение в базу достаточно всего 20 секунд», – указал Начаткин.

Каждой могиле присваивается ID и геопозиция. Сервис прокладывает маршрут с точностью в десять сантиметров. Со временем Константин планирует сделать мобильное приложение и расширить базу на все постсоветские страны.

Чтобы внести на сайт все кладбища только Беларуси, понадобится, как минимум, пять лет. В Беларуси законом запрещено развеивать прах усопшего. В Минск приходит мировая франшиза, где за чаем можно будет обсудить смерть. Первая встреча в таком формате прошла в 2011 году в Лондоне.