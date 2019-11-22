|
Мест нет: беларусы все чаще кремируют своих родных
23.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске все чаще кремируют. На местном кладбище почти нет мест. Из-за этого традиции и верования уходят на второй план. Как к этому относятся жители страны, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
Кладбище «Западное» находится за чертой города, километров 20 от Минска. Сейчас лишь здесь жители столицы могут получить участок на кладбище.
Вот только свободных становится все меньше. Место на кладбище у каждого умершего белоруса бесплатное. «Западное» открыли в начале двухтысячных, но, по подсчетам, весной следующего года доступной территории здесь не будет. Новый городской некрополь – необходимость. Разговоры о нем идут не один год.
Выход из ситуации, говорят специалисты – кремация. В Минске к такому способу захоронения прибегают все чаще – примерно в 50% случаев. Крематорий в Беларуси один, а колумбарных стен много.
Пока одни ищут место на кладбище, Константин Начаткин находит захоронения и помогает тем, кто и рад бы навестить могилы родственников, вот только не знает, где они.
Его проект – открытая база захоронений. Она охватывает Беларусь, Россию и Украину – три миллиона могил. Пополнением базы занимаются волонтеры, но подключиться может любой желающий.
Каждой могиле присваивается ID и геопозиция. Сервис прокладывает маршрут с точностью в десять сантиметров. Со временем Константин планирует сделать мобильное приложение и расширить базу на все постсоветские страны.
Чтобы внести на сайт все кладбища только Беларуси, понадобится, как минимум, пять лет. В Беларуси законом запрещено развеивать прах усопшего. В Минск приходит мировая франшиза, где за чаем можно будет обсудить смерть. Первая встреча в таком формате прошла в 2011 году в Лондоне.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кладбище «Западное» открыли в начале 2000-х, но уже весной 2020-го места здесь не будет. Выход – кремация. ей пользуются в 50% случаев.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)