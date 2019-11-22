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Сколько белорусских спортсменов имеют лицензию на Олимпиаду-2020?
Источник материала: Партизан
По состоянию на начало ноября 2019 года олимпийские квалификационные требования и нормативы выполнили 63 белорусских спортсмена в 51 дисциплине по 13 видам спорта.
Фото из открытых источников
В их числе борьба, велоспорт, гимнастика, гребля, легкая атлетика, плавание, парусный спорт. Отбор по некоторым видам спорта продолжится до конца июня 2020 года.
«Полагаем, что к завершению олимпийского отборочного периода реально можно рассчитывать на завоевание порядка 100 олимпийских лицензий», – сделал прогноз министр спорта и туризма Сергей КОВАЛЬЧУК.
Примечательно, что количество белорусских олимпийских квот на летние Игры с каждым циклом становится меньше. В Пекине в 2008 году их было 177, спустя четыре года в Лондоне – 161, а на прошлых летних Играх-2016 в Рио-де-Жанейро – 123.
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По состоянию на начало ноября 2019 года олимпийские квалификационные требования и нормативы выполнили 63 белорусских спортсмена в 51 дисциплине по 13 видам спорта.
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