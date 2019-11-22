Вместо крови - физраствор. Человека впервые ввели в анабиоз

Американские медики впервые погрузили человека в состояние искусственной гибернации, для чего кровь полностью заменили на холодный физраствор. Такой метод позволяет выиграть время для экстренной операции при сильной кровопотере и остановке сердца. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Искусственная спячка

Анабиоз - временное замедление или прекращение жизненных процессов в организме под воздействием внешних или внутренних факторов. К нему способны многие растения и животные. Но в таком состоянии животные не могут существовать долго, и их спячка перемежается периодами физиологического "пробуждения", когда они разогреваются изнутри.





Искусственно в анабиоз можно погружать человеческие эмбрионы. Однако введение в анабиоз человека до сих пор не было реализовано.





Результаты первых исследований в этой области появились в 1990-х годах. Ученые погружали животных в анабиоз, заменяя их кровь солевым раствором. После операции животных отогревали и возвращали им обратно собственную кровь.





Исследования показали, что свиней с тяжелыми травмами можно держать в анабиозе до трех часов. Успехи в экспериментах позволили говорить о возможности погружения в анабиоз и людей.





Издание New Scientist 20 ноября этого года сообщило, что группа врачей из медицинского центра при Университете Мэриленда первой в мире провела операцию, в ходе которой удалось успешно применить технику снижения температуры тела человека.





Руководитель группы Сэмюэль Тишерман рассказал, что эта техника называется Emergency Preservation and Resuscitation, что переводится как срочная консервация и реанимирование. Она применяется на пациентах с острой травмой, такой как огнестрельное или ножевое ранение.





Суть метода заключается в том, чтобы временно снизить потребность тканей пациента в кислороде и выиграть за счет этого время на операцию и восстановление кровоснабжения.





Считается, что при нормальной температуре обширная ишемия - то есть нарушение кровоснабжения - приводит к необратимым последствиям для мозга спустя всего пять минут после остановки сердца.





Само сердце способно обходиться без кровоснабжения немного дольше - около 20 минут. С помощью охлаждения реаниматологи надеются увеличить это время до часа или двух - на данном этапе более точные значения определить заранее невозможно.









Охлаждение до 10-15 °С производится путем ввода в кровь остуженного физраствора через аорту (крупнейшая артерия, отходящая напрямую от левого желудочка). Это позволяет врачам получить несколько часов, чтобы провести операцию без риска гибели пациента.





Как пояснил Тишерман, при обычной температуре тела человека его клеткам необходим постоянный запас кислорода для выработки энергии.





"Однако снижение температуры тела и мозга замедляет или останавливает все химические реакции в клетках, которые, как следствие, нуждаются в меньшем количестве кислорода", - объяснил хирург.





Проведение экспериментальной операции было одобрено Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов, которое освободило врачей от согласия пациента на проведение такой процедуры, так как его травма потенциально могла привести к летальному исходу, а альтернативного лечения не существовало.





Сама процедура проводится только после стандартной операции по сердечно-легочной реанимации при помощи прямого массажа сердца, то есть со вскрытием грудной клетки.





Если после этого сердцебиение успешно восстанавливается, то дальнейшая реанимация идет по стандартному протоколу. Только если прямой массаж сердца не дает результатов, а пациент при этом подходит под необходимые для исследования критерии, врачи могут перейти к использованию метода Emergency Preservation and Resuscitation.





В исследование, которое проводится на базе Университета Мэриленда принимает только десять человек. Еще десять человек станут членами контрольной группы. Им станут пациенты, которые поступят в больницу с аналогичными травмами в нерабочие для бригады, практикующей метод, смены и которых, следовательно, будут оперировать другие врачи по стандартному протоколу.









Тишермен не уточнил, сколько именно пациентов уже прошло через это испытание, и не сказал ничего о последствиях операции. Однако он утверждал, что его команде удалось погрузить пациента в состояние гибернации, чем сами исследователи были приятно удивлены.





Результаты испытания медики планировали представить в конце 2020 года. Клинические исследования второй фазы обычно занимают полтора-два года, еще некоторое время занимает обработка данных и их публикация.



