Украина не планирует покупать электроэнергию БелАЭС

Однако украинская сторона подчеркивает, что об импорте энергии с БелАЭС речи не идет.





сообщает пресс-служба министерства энергетики и охраны окружающей среды Украины. Об этомпресс-служба министерства энергетики и охраны окружающей среды Украины.









«Электричество – это приоритет, – заявил министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржель. – БелАЭС должна начать работать в феврале, может появиться избыток электроэнергии. Разумеется, следует учитывать определенные объемы межгосударственного пересечения в энергетике».





В пресс-релизе украинского министерства особо подчеркивается: импорт электроэнергии м БелАЭС во время заседания рабочей группы не обсуждался. Констатировался лишь факт излишнего производства электроэнергии на беларуском рынке после начала эксплуатации БелАЭС. Но «Украина не намерена покупать такие излишки», отмечают в министерстве.















