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Украина не планирует покупать электроэнергию БелАЭС

23.11.2019 14:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На заседании беларуско-украинской группы по сотрудничеству в топливно-энергетической отрасли обсуждались вопросы об импорте электроэнергии: прогнозируется, что в 2020 году Украина импортирует из Беларуси 2,1 млрд кВт·ч.

Однако украинская сторона подчеркивает, что об импорте энергии с БелАЭС речи не идет.

Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики и охраны окружающей среды Украины.


«Электричество – это приоритет, – заявил министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржель. – БелАЭС должна начать работать в феврале, может появиться избыток электроэнергии. Разумеется, следует учитывать определенные объемы межгосударственного пересечения в энергетике».

В пресс-релизе украинского министерства особо подчеркивается: импорт электроэнергии м БелАЭС во время заседания рабочей группы не обсуждался. Констатировался лишь факт излишнего производства электроэнергии на беларуском рынке после начала эксплуатации БелАЭС. Но «Украина не намерена покупать такие излишки», отмечают в министерстве.
 
 
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На заседании беларуско-украинской группы по сотрудничеству в топливно-энергетической отрасли обсуждались вопросы об импорте электроэнергии: прогнозируется, что...
 
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