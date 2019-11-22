ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брестчанин вёз более 230 кг сыра и 58 айфонов. Для личного использования

23.11.2019 13:50 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Брестская таможня начала административный процесс в отношении жителя Бреста, организовавшего ввоз коммерческой партии сыра и айфонов под видом товаров для личного пользования.

«Более 230 кг сыра, 58 различных моделей мобильных телефонов «Apple Iphone» и фурнитуры к ним «AirPods Apple» обнаружили брестские таможенники в легковом автомобиле CITROEN при проведении специальных мероприятий», - сообщили в Брестской таможне.


фото носит иллюстративный характер

Мероприятия таможенники проводили в Жабинковском районе, где и приостановили движение данного транспортного средства под управлением жителя г. Бреста, уточнили в ведомстве. «Сыр, телефоны и наушники водитель разместил по конструктивным полостям салона и багажного отделения легковушки, в том числе в дверях, перчаточном ящике, аптечке, под сиденьями и в них», - проинформировали там, пишет interfax.by.

«Товары ввозились на территорию Евразийского экономического союза  из Польши различными гражданами под видом товаров для личного пользования и уже в г. Бресте передавались владельцу. В дальнейшем организатор противоправной схемы намеревался их продать», - рассказали таможенники.


«Таким образом сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз и реализацию без уплаты таможенных платежей партии сыра, телефонов и фурнитуры. В настоящее время товар изъят до решения суда, а Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь», - сообщили в ведомстве.

Общая стоимость незаконно ввезенного на территорию ЕАЭС товара, добавили там, составила свыше Br110 тыс.
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестская таможня начала административный процесс в отношении жителя Бреста, организовавшего ввоз коммерческой партии сыра и айфонов под видом товаров для...
 
Новости дня
Новости разные
 
Надбавка за красоту. Как привлекательная внешность влияет на успех в карьере и бизнесе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
23.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • купи модный рюкзак москва вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика