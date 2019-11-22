Румас в Лондоне: макроэкономическая ситуация способствует приходу инвесторов

Высокотехнологичный сектор, IT и сфера услуг - наиболее перспективные направления для привлечения инвестиций в экономику Беларуси, заявил премьер-министр страны Сергей Румас в пятницу в Лондоне во время инвестиционного саммита ЕБРР для стран - участниц "Восточного партнерства".





ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ СЕКТОР В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА





"Высокотехнологичный сектор сегодня в фокусе внимания правительства Беларуси", - цитирует Румаса пресс-служба Совмина. "У нас создана специальная юрисдикция - Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", где мы развиваем и поддерживаем высокотехнологичную промышленность, новые материалы, нано- и биотехнологии, фармацевтическую промышленность. В этом парке созданы мегальготы для инвесторов - как налоговые, так и касательно приобретения земли в собственность", - подчеркнул премьер.





Кроме того, продолжил он, для резидентов парка создан благоприятный административный режим - регистрация предприятий проходит в чрезвычайно короткие сроки по принципу одного окна. "Сегодня этот парк показывает потрясающий рост, к нам приходят инвесторы практически со всего мира. Мы рассчитываем, что за этим направлением будущее в Беларуси", - добавил Румас.









Еще одним направлением для инвестиций он назвал IT-сектор, поскольку в Беларуси создан специальный режим работы для резидентов Парка высоких технологий, действуют элементы английского права. "Сегодня ПВТ растет на 30-40% в год. Мы ожидаем, что по 2019 году только экспорт Парка высоких технологий принесет в страну $2 млрд", - отметил премьер-министр.





Также, обратил внимание Румас, правительство приветствует инвестиции в сектор услуг. Благодаря удобному географическому положению Беларуси выгодно вложение средств в транспортный сектор. Инвесторов может привлечь гостиничный и ресторанный бизнес, сектор образовательных услуг и медицинский туризм.





"В целом сегодня сектор услуг демонстрирует опережающий рост по сравнению с основной экономикой. Мы всячески поддерживаем приход инвесторов и считаем, что за этим сектором также большое будущее", - резюмировал премьер-министр.





МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В БЕЛАРУСИ СПОСОБСТВУЕТ ПРИХОДУ ИНВЕСТОРОВ





"В Беларуси низкая инфляция, конвертируемая валюта , ее курс в последние годы стабильный. Таким образом, макроэкономическая ситуация способствует приходу инвесторов", - сказал Румас.





Он подчеркнул, что Беларусь - страна с открытой экономикой, две трети производимой продукции идет на экспорт. "Инвестор, который приходит на наш рынок, должен понимать это и учитывать, что внутренняя емкость рынка не очень большая. Однако мы являемся страной - участницей Евразийского экономического союза, через Беларусь инвестор получает доступ к 170-миллионному рынку ЕАЭС", - обратил внимание премьер-министр.









Что касается стандартов для бизнеса при создании производства в республике, то сейчас проводится работа с консультантами, в числе которых Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация, для перехода на европейские нормы, добавил он.





ДОЛЯ ГОССЕКТОРА - 45%, НО ЕЩЕ 10 ЛЕТ НАЗАД ОНА БЫЛА 55%





Румас также прокомментировал озабоченность со стороны инвесторов относительно того, что в Беларуси большая доля государственного сектора и недостаточно быстрыми темпами идут приватизационные процессы, сообщили в пресс-службе. Глава правительства обратил внимание, что доля госсектора - 45%, но еще 10 лет назад она была 55%. Сегодня государство разделяет функции собственника и регулятора на рынке, а на госпредприятиях внедряется система корпоративного управления - они будут конкурировать и уже конкурируют на равных с частными.





"Для инвесторов созданы хорошие условия, и мы приглашаем всех убедиться в этом, рассмотреть истории успеха, когда иностранные инвесторы открывали предприятия и они становились успешными. Приглашаем всех увидеть это своими глазами в Беларуси", - резюмировал Румас.





Как подчеркнул премьер-министр, правительство Беларуси готово рассматривать предложения по приватизации любого предприятия, если это пойдет ему на пользу и улучшит его работу.





БЕЛАРУСЬ РАДА ЛЮБОМУ ИНВЕСТОРУ, ПРИВАТИЗАЦИОННЫХ СПИСКОВ НЕТ





"Мы рады любому инвестору - это могут быть как проекты "гринфилд", так и в сфере приватизациии. У нас в Беларуси нет никаких приватизационных списков. Глава нашего государства неоднократно говорил, что любое государственное предприятие может быть приватизировано. Мы готовы рассматривать конкретные предложения инвесторов по любому предприятию, если они помогут улучшить деятельность предприятия, инвестор может принести что-то новое, чего не может дать государство", - сказал Румас.









Премьер-министр заверил, что правительство готово очень внимательно изучить все такие предложения инвесторов.





"Сергей Румас согласился с участниками форума, что инвестиционный саммит для стран-участниц "Восточного партнерства" мог бы стать ежегодным. Следующее мероприятие в таком формате готова принять Грузия", - говорится в сообщении пресс-службы Совмина.



