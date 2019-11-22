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БЖД будет активнее развивать перевозки с Калининградской областью

23.11.2019 15:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

БЖД будет активнее развивать перевозки с Калининградской областью
Фото из открытых источников

Белорусская железная дорога намерена активнее развивать сообщение с Калининградской областью России. Как отмечают представители пресс-служба БЖД, за 10 месяцев 2019 года Белорусской железной дорогой в сообщении с Калининградской областью перевезено 8,1 млн т грузов.

БЖД будет активнее развивать перевозки с Калининградской областью С 15 декабря поезд в Варшаву и Прагу станет ежедневным

Наибольший объем экспорта по железной дороге из Беларуси в Калининградскую область составляют цемент, строительные грузы и продовольственные товары. Среди белорусских предприятий-экспортеров наиболее крупные – ООО «Белагротерминал», ОАО «Белорусский цементный завод», ОАО «Беларуськалий», РУПП «Гранит», ОАО «Красносельскстройматериалы» и ОАО «Доломит».

Особое внимание БЖД уделяет перевозке грузов контейнерными поездами. За январь-октябрь 2019 года общий объем перевозок грузов в контейнерах в сообщении с Калининградской областью транзитом по территории Беларуси вырос в 1,7 раза по отношению к аналогичному периоду 2018 года и составил более 22 тыс. контейнеров в ДФЭ.

 
 
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