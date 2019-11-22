|
Сколько мы платим налогов на поддержку семей с детьми и какие суммы заложены в госбюджет
Источник материала: Tut.by
В 2015 году в Беларуси повысили подоходный налог с 12% до 13%. Власти заявили, что разница, то есть один процентный пункт, будет уходить на поддержку семей, воспитывающих детей. FINANCE.TUT.BY подсчитал, сколько налогов перечислили работающие белорусы на это за последние 5 лет.
До 2015 года подоходный налог в Беларуси составлял 12%. Летом 2014 года на одном из совещаний президент Александр Лукашенко
Тогда же
На 1 октября текущего года более 74 тысяч семей открыли себе такие депозитные счета. На них зачислен 741 миллион долларов. Это примерно 1 миллиард 517 миллионов 493 тысячи рублей по нынешнему курсу.
А сколько же белорусы с 2015 года по сентябрь 2019 сделали отчислений на эту самую поддержку семей, воспитывающих детей? Зная, какой процент налога, количество занятых белорусов и среднюю зарплату по стране, можно грубо прикинуть, какие в это в среднем суммы в месяц, год и за 5 лет.
По нашим подсчетам, с 2015 по сентябрь 2019 года занятые в экономике белорусы, отчисляя 1% от зарплат перевели около 2 миллиардаов 235 миллионов 189 тысяч рублей.
Также можно подсчитать, сколько денег за это время отдал один работающий человек со средней зарплатой, при условии, что он трудился все 5 лет. Это около 510 рублей.
Интересно, что суммы налоговых отчислений, которые получились у нас, сильно расходятся с теми, которые были заложены на помощь семьям, воспитывающим детей в республиканский бюджет.
Наши значительно выше, за исключением 2017 года, где в бюджет была заложена большая сумма, чем получилось отчислений. Конечно, в наших данных есть большая погрешность, но навряд ли она исчисляется больше чем сотней миллионов рублей. В сумме же на 5 лет в госбюджет было заложено около 1 миллиарда 529 миллионов 451 тысячи рублей.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы подсчитали, сколько наших подоходных налогов ушло на Семейный капитал и другую поддержку семей с детьми.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)