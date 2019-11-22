Сколько мы платим налогов на поддержку семей с детьми и какие суммы заложены в госбюджет

Источник материала: Tut.by

В 2015 году в Беларуси повысили подоходный налог с 12% до 13%. Власти заявили, что разница, то есть один процентный пункт, будет уходить на поддержку семей, воспитывающих детей. FINANCE.TUT.BY подсчитал, сколько налогов перечислили работающие белорусы на это за последние 5 лет.



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До 2015 года подоходный налог в Беларуси составлял 12%. Летом 2014 года на одном из совещаний президент Александр Лукашенко предложил увеличить подоходный с 12 до 13% и образовавшиеся средства направить в помощь семьям, воспитывающим детей.

Тогда же появилась и новая программа поддержки многодетных семей «Семейный капитал», которая предусматривала единовременную выплату 10 000 долларов семьям при рождении третьего и последующих детей на специальный счет. Средства можно потратить, когда ребенку, на которого оформлен капитал, исполнится 18 лет — на улучшение жилищных условий, оплату образования или лечения.

На 1 октября текущего года более 74 тысяч семей открыли себе такие депозитные счета. На них зачислен 741 миллион долларов. Это примерно 1 миллиард 517 миллионов 493 тысячи рублей по нынешнему курсу.

Напомним, в Беларуси продлили программу семейного капитала до 31 декабря 2024 года. При этом власти также расширили случаи, когда можно досрочно использовать эти деньги. Досрочно потратить средства по новым правилам смогут также те семьи, которым уже назначили семейный капитал. С 1 января 2020 года семейный капитал будут назначать в белорусских рублях. Его базовый размер составит 22,5 тысячи рублей (около 10 970 долларов в пересчете по курсу Нацбанка на 18 сентября). Эту сумму обещают ежегодно индексировать в зависимости от темпов инфляции.

А сколько же белорусы с 2015 года по сентябрь 2019 сделали отчислений на эту самую поддержку семей, воспитывающих детей? Зная, какой процент налога, количество занятых белорусов и среднюю зарплату по стране, можно грубо прикинуть, какие в это в среднем суммы в месяц, год и за 5 лет.

По нашим подсчетам, с 2015 по сентябрь 2019 года занятые в экономике белорусы, отчисляя 1% от зарплат перевели около 2 миллиардаов 235 миллионов 189 тысяч рублей.

Также можно подсчитать, сколько денег за это время отдал один работающий человек со средней зарплатой, при условии, что он трудился все 5 лет. Это около 510 рублей.

Интересно, что суммы налоговых отчислений, которые получились у нас, сильно расходятся с теми, которые были заложены на помощь семьям, воспитывающим детей в республиканский бюджет.

Наши значительно выше, за исключением 2017 года, где в бюджет была заложена большая сумма, чем получилось отчислений. Конечно, в наших данных есть большая погрешность, но навряд ли она исчисляется больше чем сотней миллионов рублей. В сумме же на 5 лет в госбюджет было заложено около 1 миллиарда 529 миллионов 451 тысячи рублей.