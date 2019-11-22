ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Забастовка полиции в Португалии: «Мы защищаем людей, но кто защитит нас?»

23.11.2019 15:51 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Португалии. В столице Португалии протестуют полицейские. Они требуют повышения оплаты труда, дополнительных льгот и новую экипировку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Забастовка полиции в Португалии: «Мы защищаем людей, но кто защитит нас?»

Собравшиеся у здания парламента держали плакаты с надписью: «Мы защищаем людей, но кто защитит нас?» Демонстранты критикуют правительство за то, что у них есть средства даже для банков, но почему-то не хватает денег на полицию.

Забастовка полиции в Португалии: «Мы защищаем людей, но кто защитит нас?»

Начальная зарплата офицера полиции в Португалии в два раза меньше, чем у их коллег во Франции и Польше.

Забастовка полиции в Португалии: «Мы защищаем людей, но кто защитит нас?»

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Португалии. В столице Португалии протестуют полицейские. Они требуют повышения оплаты труда, дополнительных льгот и новую экипировку, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Горки в Instagram за неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
23.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика