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Шторм в Одесском заливе привел к угрозе экологической катастрофы

23.11.2019 15:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. Из-за аварии танкера произошла утечка нефти. По оценкам экспертов, концентрация нефтепродуктов в воде превысила норму в 90 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шторм в Одесском заливе привел к угрозе экологической катастрофы

22 ноября танкер «Делфи» под флагом Молдовы сел на мель в Черном море. Из-за сильного шторма судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. На борту танкера находились не менее 15 моряков, всех их эвакуировали.

Шторм в Одесском заливе привел к угрозе экологической катастрофы

Еще один шторм стал причиной наводнения на побережье Азовского моря. Из-за мощного ветра поднялись полутораметровые волны, которые затопили побережье и подтопили строения на Федотовой косе.

Шторм в Одесском заливе привел к угрозе экологической катастрофы

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Новости Украины. Из-за аварии танкера произошла утечка нефти. По оценкам экспертов, концентрация нефтепродуктов в воде превысила норму в 90 раз, сообщили в...
 
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