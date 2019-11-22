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Один из самых высоких мостов Европы открыли в Германии
Источник материала: СТВ
Новости Германии. В Германии открыли один из самых высоких мостов в Европе – Мозельский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На его строительство потребовалось восемь лет и 175 миллионов евро. Гигантское инженерное сооружение свяжет страны Бенилюкса и немецкий регион Рейн-Майн.
Характеристики моста впечатляют: длина сооружения – более 1,5 километров, а высота опор – 160 метров. Это выше, чем Кельнский собор.
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Новости Германии. В Германии открыли один из самых высоких мостов в Европе – Мозельский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На его строительство...
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