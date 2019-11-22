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Житель Бреста организовал незаконный ввоз крупной партии сыра и iPhone
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Жабинковском районе сотрудники Бресткой таможни задержали мужчину, который вёз для личного пользования более 230 кг сыра, 58 различных моделей мобильных телефонов «Apple iPhone» и фурнитуры к ним «AirPods Apple».
Как
Установлено, что товар перевозился из Польши разными людьми, а в Бресте передавался мужчине. Далее гражданин собирался продавать его в России. Сотрудники таможни пресекли незаконный ввоз и продажу товара без уплаты таможенных платежей.
Телефоны, наушники и сыр общей стоимостью более 110 тысяч рублей изъяты до решения суда, в отношении мужчины начат административный процесс.
Осенью 2019 года была пресечена попытка незаконно ввезти в Беларусь духовые шкафы.
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Новости Беларуси. В Жабинковском районе сотрудники Бресткой таможни задержали мужчину, который вёз для личного пользования более 230 кг сыра, 58 различных моделей...
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