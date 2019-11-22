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Житель Бреста организовал незаконный ввоз крупной партии сыра и iPhone

23.11.2019 15:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Жабинковском районе сотрудники Бресткой таможни задержали мужчину, который вёз для личного пользования более 230 кг сыра, 58 различных моделей мобильных телефонов «Apple iPhone» и фурнитуры к ним «AirPods Apple». 

Как сообщает Брестская таможня, гражданин за рулём Citroen был остановлен таможенниками при проведении спецмероприятий. В иномарке находились сыр, телефоны и наушники. Всё это было размещено в багажнике, дверях, перчаточном ящике, аптечке, под сиденьями и в них. 

Житель Бреста организовал незаконный ввоз крупной партии сыра и iPhone
Фото: Брестская таможня 

Установлено, что товар перевозился из Польши разными людьми, а в Бресте передавался мужчине. Далее гражданин собирался продавать его в России. Сотрудники таможни пресекли незаконный ввоз и продажу товара без уплаты таможенных платежей. 

Телефоны, наушники и сыр общей стоимостью более 110 тысяч рублей изъяты до решения суда, в отношении мужчины начат административный процесс. 

Житель Бреста организовал незаконный ввоз крупной партии сыра и iPhone
Фото: Брестская таможня 

Осенью 2019 года была пресечена попытка незаконно ввезти в Беларусь духовые шкафы. 

Стоимость незадекларированного товара составила около 70 тысяч рублей – подробнее здесь

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Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. В Жабинковском районе сотрудники Бресткой таможни задержали мужчину, который вёз для личного пользования более 230 кг сыра, 58 различных моделей...
 
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