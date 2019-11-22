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От пожеланий аграриев к исполнению инженеров. В Сморгони прошла выставка сельхозтехники

23.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

От пожеланий аграриев к исполнению инженеров. В Сморгони прошла выставка сельхозтехники

В экспозиции была представлена продукция филиала ОАО «МТЗ» «Торговый дом BELARUS», а также техника Сморгонского агрегатного завода.
 
От пожеланий аграриев к исполнению инженеров. В Сморгони прошла выставка сельхозтехники
 
 
Представитель компании Юрий Сысевич познакомил присутствующих с  новейшей разработкой ОАО «Минский тракторный завод» – тракторами модели 3522, которые предназначены для выполнения энергоемких сельскохозяйственных работ.
 
– Свою продукцию завод поставляет в более чем 60 стран.  Тракторы совмещают в себе проверенные временем решения и современные технологии. Все машины характеризуются надежностью и удобством, высокой производительностью, простотой эксплуатации и обслуживания.
 
В состав холдинга входит Сморгонский агрегатный завод. Предприятие выпускает мини тракторы, мотоблоки, мотокультиваторы, садоводческие тракторы, коммунальную технику.  На  фестивале-ярмарке «Дожинки-2019» в Сморгони была выставлена техника, которая пользуется наибольшей популярностью у потребителей.
 
Сельскохозяйственную технику «МТЗ» по достоинству оценили механизаторы,  специалисты и руководители сельхозпредприятий.
 
Виктор Войшнарович, директор Ошмянского государственного аграрно-экономического колледжа:
 
От пожеланий аграриев к исполнению инженеров. В Сморгони прошла выставка сельхозтехники

– Модельный ряд техники впечатляет. Наш МТЗ – флагман современного машиностроения. Особенно привлекли к себе внимание модели универсально-пропашных тракторов.  Машинный парк учебного заведения в этом году пополнился  новым трактором БЕЛАРУС 9522. Но и малогабаритные  тракторы Сморгонского агрегатного завода нашли применение при проведении сельхозработ на небольших участках, в животноводстве, фермерских хозяйствах. У них большой уровень универсальности, простота обслуживания, приспособленность в условиях бездорожья.

 
– Александр Авдейчик, КСУП «Приграничный» Ошмянского района:
 
От пожеланий аграриев к исполнению инженеров. В Сморгони прошла выставка сельхозтехники

 

–  В наших хозяйствах еще успешно работают МТЗ-80. Трактора хоть устаревшие, но не уступают многим современным аналогам. Главное условие – следить за своей техникой, обслуживать, как надо и своевременно. В поле на этих тракторах выполняется вся основная работа. Мощность и маневренность хорошая. Да, бывает, ломается, но найти запчасти – это в большинстве случаев без нет проблем. Однако успешность проведения сельхозработ, безусловно, за новой современной энергонасыщенной техникой.

 
 
От пожеланий аграриев к исполнению инженеров. В Сморгони прошла выставка сельхозтехники
 
#дажынкі 2019
Анна ДАВИДОВИЧ
Фото: Светланы МУЦЯНСКОЙ
https://grodnonews.by
 
 
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В экспозиции была представлена продукция филиала ОАО «МТЗ» «Торговый дом BELARUS», а также техника Сморгонского агрегатного завода.       Представитель компании Юрий...
 
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