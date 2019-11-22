От пожеланий аграриев к исполнению инженеров. В Сморгони прошла выставка сельхозтехники

Источник материала: Вороновская газета





В экспозиции была представлена продукция филиала ОАО «МТЗ» «Торговый дом BELARUS», а также техника Сморгонского агрегатного завода.





Представитель компании Юрий Сысевич познакомил присутствующих с новейшей разработкой ОАО «Минский тракторный завод» – тракторами модели 3522, которые предназначены для выполнения энергоемких сельскохозяйственных работ.

– Свою продукцию завод поставляет в более чем 60 стран. Тракторы совмещают в себе проверенные временем решения и современные технологии. Все машины характеризуются надежностью и удобством, высокой производительностью, простотой эксплуатации и обслуживания.

«Дожинки-2019» в Сморгони была выставлена техника, которая пользуется наибольшей популярностью у потребителей. В состав холдинга входит Сморгонский агрегатный завод. Предприятие выпускает мини тракторы, мотоблоки, мотокультиваторы, садоводческие тракторы, коммунальную технику. На фестивале-ярмаркев Сморгони была выставлена техника, которая пользуется наибольшей популярностью у потребителей.

Сельскохозяйственную технику «МТЗ» по достоинству оценили механизаторы, специалисты и руководители сельхозпредприятий.

Виктор Войшнарович, директор Ошмянского государственного аграрно-экономического колледжа:



– Модельный ряд техники впечатляет. Наш МТЗ – флагман современного машиностроения. Особенно привлекли к себе внимание модели универсально-пропашных тракторов. Машинный парк учебного заведения в этом году пополнился новым трактором БЕЛАРУС 9522. Но и малогабаритные тракторы Сморгонского агрегатного завода нашли применение при проведении сельхозработ на небольших участках, в животноводстве, фермерских хозяйствах. У них большой уровень универсальности, простота обслуживания, приспособленность в условиях бездорожья.

– Александр Авдейчик, КСУП «Приграничный» Ошмянского района:





– В наших хозяйствах еще успешно работают МТЗ-80. Трактора хоть устаревшие, но не уступают многим современным аналогам. Главное условие – следить за своей техникой, обслуживать, как надо и своевременно. В поле на этих тракторах выполняется вся основная работа. Мощность и маневренность хорошая. Да, бывает, ломается, но найти запчасти – это в большинстве случаев без нет проблем. Однако успешность проведения сельхозработ, безусловно, за новой современной энергонасыщенной техникой.





Анна ДАВИДОВИЧ

Фото: Светланы МУЦЯНСКОЙ https://grodnonews.by