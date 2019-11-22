Охотничьи трофеи, вкусные дары леса и колоритные фотозоны. Чем удивляет на Дожинках-2019 в Сморгони выставка лесного и охотничьих хозяйств

Источник материала: Вороновская газета





Посмотреть на добытые в лесных угодьях трофеи, выбрать место для охоты, запечатлеть себя в образе охотника –все это можно сделать, посетив экспозицию Сморгонского, Островецкого и Ивьевского лесхозов Гродненского ГПЛО. Расположилась локация в городском парке Сморгони. Здесь можно увидеть рога и чучела диких зверей и птиц, купить вкусные угощения из леса – мед, ягоды, грибы, травы. Любителей бани наверняка заинтересуют веники. Рядом – большой выбор посадочного материала: туи, самшит, можжевельник и другие кустарниковые. Несколько стилизованных фотозон привлекают гостей праздника запечатлеть себя в образе охотника.







– Наша выставка рассказывает о лесохозяйственной деятельности, – отмечает директор Сморгонского опытного лесхоза Александр Шостак. – Мы ведь не только рубим дрова, но и лес выращиваем, декоративные деревья и кустарники. Занимаемся экологическим и охотничьим туризмом, другими видами деятельности.







Представители ГЛХУ «Островецкий лесхоз» предлагают гостям Дожинок-2019 отправиться в соседний район на охоту.

– В охотхозяйстве нашего лесхоза оборудован вольер площадью 220 га, в котором обитают пятнистые и благородные олени, лани и муфлоны, – рассказывает директор Островецкого лесхоза Григорий Долгий. – Сюда в рамках экотуров с удовольствием приезжают взрослые и школьники. В этом году наш вольер посетили более 1000 человек. Имея статус охотничьего, вольер интересен и для желающих добыть редкий трофей – муфлона или лань, не обитающих в местных угодьях.











На площадке лесхозов много посетителей.

– Люблю лес! – признается Вильгельм Авсюкевич из деревни Старая Рудня. – Четыре месяца в году провожу в лесу, собираю ягоды и грибы. Поэтому на площадке мне очень интересно.











И очень вкусно! Ведь, например, на подворье Ивьевского лесхоза пчеловод Василий Кондратович в вышиванке и капелюше предлагает купить янтарный мед и душистые лесные травы. Разумеется, в дегустации продавец не откажет.







Татьяна ПОЛУБЯТКО

Фото: автора https://grodnonews.by