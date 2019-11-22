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Охотничьи трофеи, вкусные дары леса и колоритные фотозоны. Чем удивляет на Дожинках-2019 в Сморгони выставка лесного и охотничьих хозяйств

23.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Охотничьи трофеи, вкусные дары леса и колоритные фотозоны. Чем удивляет на Дожинках-2019 в Сморгони выставка лесного и охотничьих хозяйств

Посмотреть на добытые в лесных угодьях трофеи, выбрать место для охоты, запечатлеть себя в образе охотника –все это можно сделать, посетив экспозицию Сморгонского, Островецкого и Ивьевского лесхозов Гродненского ГПЛО. Расположилась локация в городском парке Сморгони. Здесь можно увидеть рога и чучела диких зверей и птиц, купить вкусные угощения из леса – мед, ягоды, грибы, травы. Любителей бани наверняка заинтересуют веники. Рядом – большой выбор посадочного материала: туи, самшит, можжевельник и другие кустарниковые. Несколько стилизованных фотозон привлекают гостей праздника запечатлеть себя в образе охотника.

Охотничьи трофеи, вкусные дары леса и колоритные фотозоны. Чем удивляет на Дожинках-2019 в Сморгони выставка лесного и охотничьих хозяйств
Охотничьи трофеи, вкусные дары леса и колоритные фотозоны. Чем удивляет на Дожинках-2019 в Сморгони выставка лесного и охотничьих хозяйств

– Наша выставка рассказывает о лесохозяйственной деятельности, – отмечает директор Сморгонского опытного лесхоза Александр Шостак. – Мы ведь не только рубим дрова, но и лес выращиваем, декоративные деревья и кустарники. Занимаемся экологическим и охотничьим туризмом, другими видами деятельности.

Охотничьи трофеи, вкусные дары леса и колоритные фотозоны. Чем удивляет на Дожинках-2019 в Сморгони выставка лесного и охотничьих хозяйств

Представители ГЛХУ «Островецкий лесхоз» предлагают гостям Дожинок-2019 отправиться в соседний район на охоту.

– В охотхозяйстве нашего лесхоза оборудован вольер площадью 220 га, в котором обитают пятнистые и благородные олени, лани и муфлоны, – рассказывает директор Островецкого лесхоза Григорий Долгий. – Сюда в рамках экотуров с удовольствием приезжают взрослые и школьники. В этом году наш вольер посетили более 1000 человек. Имея статус охотничьего, вольер интересен и для желающих добыть редкий трофей – муфлона или лань, не обитающих в местных угодьях.

Охотничьи трофеи, вкусные дары леса и колоритные фотозоны. Чем удивляет на Дожинках-2019 в Сморгони выставка лесного и охотничьих хозяйств
Охотничьи трофеи, вкусные дары леса и колоритные фотозоны. Чем удивляет на Дожинках-2019 в Сморгони выставка лесного и охотничьих хозяйств
Охотничьи трофеи, вкусные дары леса и колоритные фотозоны. Чем удивляет на Дожинках-2019 в Сморгони выставка лесного и охотничьих хозяйств

На площадке лесхозов много посетителей.

– Люблю лес! – признается Вильгельм Авсюкевич из деревни Старая Рудня. – Четыре месяца в году провожу в лесу, собираю ягоды и грибы. Поэтому на площадке мне очень интересно.

Охотничьи трофеи, вкусные дары леса и колоритные фотозоны. Чем удивляет на Дожинках-2019 в Сморгони выставка лесного и охотничьих хозяйств
Охотничьи трофеи, вкусные дары леса и колоритные фотозоны. Чем удивляет на Дожинках-2019 в Сморгони выставка лесного и охотничьих хозяйств
Охотничьи трофеи, вкусные дары леса и колоритные фотозоны. Чем удивляет на Дожинках-2019 в Сморгони выставка лесного и охотничьих хозяйств

И очень вкусно! Ведь, например, на подворье Ивьевского лесхоза пчеловод Василий Кондратович в вышиванке и капелюше предлагает купить янтарный мед и душистые лесные травы. Разумеется, в дегустации продавец не откажет.

Охотничьи трофеи, вкусные дары леса и колоритные фотозоны. Чем удивляет на Дожинках-2019 в Сморгони выставка лесного и охотничьих хозяйств
Охотничьи трофеи, вкусные дары леса и колоритные фотозоны. Чем удивляет на Дожинках-2019 в Сморгони выставка лесного и охотничьих хозяйств

#дажынкі 2019
Татьяна ПОЛУБЯТКО
Фото: автора
https://grodnonews.by
 
 
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