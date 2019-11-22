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Изделия из соломы, картины в технике стринг-арт, все для бани, сувениры на любой вкус… Чем еще привлекала выставка территориальных центров социального обслуживания населения Гродненской области?

23.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Изделия из соломы, картины в технике стринг-арт, все для бани, сувениры на любой вкус… Чем еще привлекала выставка территориальных центров социального обслуживания населения Гродненской области?

В городском парке Сморгони с различных площадок лилась музыка. Под зажигательные, лирические напевы приятно было прогуляться, полюбоваться на изделия мастеров. И кое-что приобрести на память о празднике. Когда подошли к выставке территориальных центров социального обслуживания населения Гродненской области, были приятно поражены разнообразию изделий. Они сделаны руками людей с ограниченными возможностями, в преклонном возрасте, а также сотрудников центров, но по качеству и красоте не уступят работам профессионалов. У каждой экспозиции — своя изюминка.


Изделия из соломы, картины в технике стринг-арт, все для бани, сувениры на любой вкус… Чем еще привлекала выставка территориальных центров социального обслуживания населения Гродненской области?
Изделия из соломы, картины в технике стринг-арт, все для бани, сувениры на любой вкус… Чем еще привлекала выставка территориальных центров социального обслуживания населения Гродненской области?
Изделия из соломы, картины в технике стринг-арт, все для бани, сувениры на любой вкус… Чем еще привлекала выставка территориальных центров социального обслуживания населения Гродненской области?
Изделия из соломы, картины в технике стринг-арт, все для бани, сувениры на любой вкус… Чем еще привлекала выставка территориальных центров социального обслуживания населения Гродненской области?
Изделия из соломы, картины в технике стринг-арт, все для бани, сувениры на любой вкус… Чем еще привлекала выставка территориальных центров социального обслуживания населения Гродненской области?

Цветочную поляну из соломы и фоамерама «высадили» хозяева праздника. Символ города — куклу, смастеренную Антониной Николаевной Овчинниковой, привезли работники Кореличского центра. Не было отбоя от желающих сделать селфи в их фотозоне — настоящем деревенском уголке. Со своим символом приехали и ивьевчане — куклой Евой. Как основательница города она запечатлена на гербе. Рядом с Евой в дружный хоровод стали куклы, изображающие  национальное меньшинство населенного пункта — татар. Оригинальные игрушки привезли и щучинцы — они выполнены в технике амигуруми.


Изделия из соломы, картины в технике стринг-арт, все для бани, сувениры на любой вкус… Чем еще привлекала выставка территориальных центров социального обслуживания населения Гродненской области?
Изделия из соломы, картины в технике стринг-арт, все для бани, сувениры на любой вкус… Чем еще привлекала выставка территориальных центров социального обслуживания населения Гродненской области?
Изделия из соломы, картины в технике стринг-арт, все для бани, сувениры на любой вкус… Чем еще привлекала выставка территориальных центров социального обслуживания населения Гродненской области?
Изделия из соломы, картины в технике стринг-арт, все для бани, сувениры на любой вкус… Чем еще привлекала выставка территориальных центров социального обслуживания населения Гродненской области?
Изделия из соломы, картины в технике стринг-арт, все для бани, сувениры на любой вкус… Чем еще привлекала выставка территориальных центров социального обслуживания населения Гродненской области?

К сотрудникам Ошмянского центра примкнули волонтеры Белорусского Общества Красного Креста. Побывать на их выставке стоит рукодельницам — здесь можно приобрести ручные чехлы для спиц. Не стоило проходить мимо экспозиций и тем, кто уже находится в поиске сувениров под новогоднюю елочку для родных. Разные по тематике, технике выполнения, на любой вкус сувениры от души предлагали работники Лидского, Островецкого центров, Василишковского дома-инвалидов, Лидского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов.


Изделия из соломы, картины в технике стринг-арт, все для бани, сувениры на любой вкус… Чем еще привлекала выставка территориальных центров социального обслуживания населения Гродненской области?
Изделия из соломы, картины в технике стринг-арт, все для бани, сувениры на любой вкус… Чем еще привлекала выставка территориальных центров социального обслуживания населения Гродненской области?
Изделия из соломы, картины в технике стринг-арт, все для бани, сувениры на любой вкус… Чем еще привлекала выставка территориальных центров социального обслуживания населения Гродненской области?
Изделия из соломы, картины в технике стринг-арт, все для бани, сувениры на любой вкус… Чем еще привлекала выставка территориальных центров социального обслуживания населения Гродненской области?
Изделия из соломы, картины в технике стринг-арт, все для бани, сувениры на любой вкус… Чем еще привлекала выставка территориальных центров социального обслуживания населения Гродненской области?

Вдруг в шум городского парка ворвались звуки гитары и цыганские песни… Так звонко встречали прохожих новогрудчане. Глядишь, уже и заглянешь к ним на огонек, приобретешь оригинальную картину из продуктов. Впрочем, картин было хоть отбавляй. А сотрудники Мурованского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов могли похвастаться: их работы выполнены в необычной технике — стринг-арт.


Изделия из соломы, картины в технике стринг-арт, все для бани, сувениры на любой вкус… Чем еще привлекала выставка территориальных центров социального обслуживания населения Гродненской области?
Изделия из соломы, картины в технике стринг-арт, все для бани, сувениры на любой вкус… Чем еще привлекала выставка территориальных центров социального обслуживания населения Гродненской области?
Изделия из соломы, картины в технике стринг-арт, все для бани, сувениры на любой вкус… Чем еще привлекала выставка территориальных центров социального обслуживания населения Гродненской области?
Изделия из соломы, картины в технике стринг-арт, все для бани, сувениры на любой вкус… Чем еще привлекала выставка территориальных центров социального обслуживания населения Гродненской области?
Изделия из соломы, картины в технике стринг-арт, все для бани, сувениры на любой вкус… Чем еще привлекала выставка территориальных центров социального обслуживания населения Гродненской области?

Настоящие банщики не проходили мимо выставки Новогрудского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Знатоки точно определяли: веники из березы и дуба — то что надо. Неплохая и запарка для бани из чабреца, душицы, крапивы… Все и не перечислишь.  А какие ароматные травяные чаи! «Пейте после баньки, на здоровье!» — с улыбкой провожали покупателей девушки.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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В городском парке Сморгони с различных площадок лилась музыка. Под зажигательные, лирические напевы приятно было прогуляться, полюбоваться на изделия мастеров. И...
 
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