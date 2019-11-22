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Молодежь и кооператоры Вороновщины вторые на «Дожинках-2019»
23.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Лидеры молодежной организации Вороновского района приняли участие в интеллектуальной игре. Команду возглавил историк Полецкишской школы Александр Васько. В упорной борьбе наши умники и умницы заняли второе место.
Вороновский филиал Гродненского облпотребобщества награжден Дипломом II степени за организацию общественного питания.
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Лидеры молодежной организации Вороновского района приняли участие в интеллектуальной игре. Команду возглавил историк Полецкишской школы Александр Васько. В...
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